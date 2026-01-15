الضفة الغربية | استدعاء وزير شؤون القدس للتحقيق وهدم منزل في الخليل

أخبار
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:28 (توقيت القدس)
الاحتلال الإسرائيلي يداهم بلدة القباطية، الضفة الغربية، 10 يناير 2025 (Getty)
قوات الاحتلال الإسرائيلي في قباطية جنوبي جنين، 10 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اعتقالات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات. كما استدعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، للتحقيق في مركز المسكوبية.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلة الشهيد الأطرش (18 عاماً) المكون من طابق واحد مأهول بالسكان، ومنزلاً آخر قيد الإنشاء. وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت العائلة، أواخر شهر يناير/كانون الأول الماضي، بهدم المنزل، عقب استشهاد الأطرش إلى جانب الشاب وليد محمد خليل صبارنة من بلدة بيت أمر، برصاص قوات الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

قرية بدوية مقابل مستوطنة معاليه أدوميم، القدس 29 فبراير 2024 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مشروع E1 الاستيطاني... خطوة إسرائيلية لإعادة هندسة الضفة الغربية

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدد من قرى ومدن الضفة، تخللتها مداهمة منازل واحتجاز مواطنين واعتقال آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة قبل أكثر من عامين، يشن جيش الاحتلال حملة في الضفة الغربية، تخللها تدمير مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين (شمال)، وقتل أكثر من ألف فلسطيني، واعتقال آلاف آخرين، وسط تصاعد غير مسبوق في الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان. وتزامنت الحملة العسكرية الوحشية، مع موجة واسعة من إرهاب المستوطنين، ما أسفر عن تهجير عشرات القرى البدوية والزراعية الفلسطينية.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ما خلفه التدمير الإسرائيلي لمدينة غزة، 4 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إسرائيل تتنصل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ترامب خلال مقابلة مع "رويترز" في البيت الأبيض، 15 يناير 2026 (رويترز
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: الحكومة الإيرانية قد تسقط وزيلينسكي يعيق وقف حرب أوكرانيا

رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، بوغوتا 26 يونيو 2023 (سيباستيان باروس/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيس كولومبيا يعلن موعد لقائه ترامب في واشنطن