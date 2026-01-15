الضفة الغربية | استدعاء وزير شؤون القدس للتحقيق وهدم منزل في الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اعتقالات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات. كما استدعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، للتحقيق في مركز المسكوبية.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلة الشهيد الأطرش (18 عاماً) المكون من طابق واحد مأهول بالسكان، ومنزلاً آخر قيد الإنشاء. وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت العائلة، أواخر شهر يناير/كانون الأول الماضي، بهدم المنزل، عقب استشهاد الأطرش إلى جانب الشاب وليد محمد خليل صبارنة من بلدة بيت أمر، برصاص قوات الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدد من قرى ومدن الضفة، تخللتها مداهمة منازل واحتجاز مواطنين واعتقال آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة قبل أكثر من عامين، يشن جيش الاحتلال حملة في الضفة الغربية، تخللها تدمير مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين (شمال)، وقتل أكثر من ألف فلسطيني، واعتقال آلاف آخرين، وسط تصاعد غير مسبوق في الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان. وتزامنت الحملة العسكرية الوحشية، مع موجة واسعة من إرهاب المستوطنين، ما أسفر عن تهجير عشرات القرى البدوية والزراعية الفلسطينية.