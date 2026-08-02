- توسع استيطاني واعتداءات: شهدت الضفة الغربية إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين وتوسيع مستوطنة "عيليه"، مما يزيد التوترات في المنطقة. - اعتداءات المستوطنين: شملت الاعتداءات إطلاق الأغنام في محيط منازل الفلسطينيين، تخريب البنية التحتية، والاعتداء على المحاصيل الزراعية، وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين. - اقتحامات واعتقالات: نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مدن فلسطينية، وسلمت إخطارات بهدم منازل، مما يعكس سياسة الضغط على الفلسطينيين.

أقام مستوطنون بؤرتين استيطانيتين جديدتين، ونفذوا اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المدن والبلدات، تخللتها حملات اعتقال وإخطارات بهدم منازل.

وأفاد مدير منظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين شرعوا، اليوم الأحد، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدة سعير شمال الخليل، معتبراً أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف مليحات أن مستوطنين أقاموا، أمس السبت، بؤرة استيطانية أخرى على أراضي قرية عزموط شرق نابلس، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وأشار أيضاً إلى أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال توسيع مستوطنة "عيليه" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف المحددة من وراء إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة في الخليل ونابلس؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الفلسطينية أو الدولية للتعامل مع اعتداءات المستوطنين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم مستوطن، اليوم الأحد، خربة الخرابة جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال، وأطلق أغنامه قرب منازل المواطنين، فيما أطلق مستوطن آخر مواشيه في محيط مساكن الأهالي بمنطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، بينما أدخل مستوطن ثالث أغنامه بين منازل المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.

وفي قرية مادما جنوب نابلس، هاجم مستوطنون القرية فجر اليوم، وقطعوا وأتلفوا أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى تضرر الشبكة الكهربائية في المنطقة الشمالية وانقطاع التيار عنها. وفي شرق بلدة إذنا غرب الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منازل المواطنين ومركباتهم ورشقوها بالحجارة، كما منعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المكان.

وفي بلدة عرابة جنوب جنين، دمر مستوطنون جزءاً من محصول الدخان في سهل البلدة، كما رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق المؤدي إلى المدخل الغربي، فيما انتشر مستوطنون بأغنامهم قرب الشارع، ما أعاق حركة المواطنين.

إلى ذلك، أصيب ثلاثة شبان بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل، عقب صدم المركبة التي كانوا يستقلونها بدراجة نارية رباعية، بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بعد ظهر الأحد، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدمين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب في مخيم الجلزون شمالي رام الله.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، مدينة نابلس من محاور عدة، وانتشرت في شوارعها، كما اعتقلت مواطنين من المنطقة الشرقية للمدينة، هما أحمد حسين دويكات، مدير جمعية "مديد" الخيرية، وفضل الكردي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس، وفتشت عدداً من المنازل من دون تسجيل اعتقالات.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عائلة الشهيد فاروق رمضان إخطاراً بالاستيلاء على منزلها المكون من ثلاثة طوابق وإخلائه خلال 72 ساعة، تمهيداً لهدمه، مع منحها مهلة للاعتراض خلال المدة نفسها، وفق ما أكده رئيس مجلس قروي تل، وليد زيدان، لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن العائلة تعتزم تقديم اعتراض. وكان فاروق رمضان قد استشهد خلال مجزرة قرية تل التي أسفرت عن 4 شهداء في هجوم نفذه مستوطنون قبل نحو عشرة أيام.



إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي فقوعة ودير غزالة شمال شرق جنين، واحتجزت عدداً من الشبان في فقوعة، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد مداهمة منازلهم. وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 عاملاً في قرية خشم الدرج ببادية يطا، بعد مطاردتهم والاعتداء عليهم بالضرب. وفي بيت لحم، أجبرت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة بيت جالا على هدم منازلهم ذاتياً، بذريعة البناء من دون ترخيص.