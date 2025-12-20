- شهدت الضفة الغربية اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة شابين واعتقال عدد من الشبان في مناطق مختلفة، مع مداهمات واعتداءات على منازل المواطنين في الخليل وبيت لحم. - تصاعدت اعتداءات المستوطنين بمنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم ومهاجمة مركباتهم، بالتزامن مع تواجد الجيش الإسرائيلي، مما يزيد التوترات في المنطقة. - أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينة أريحا، مما تسبب في أزمة مرورية، في سياق تصعيد الاعتداءات منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة، مع استمرار إغلاق الحواجز.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت ومساء الجمعة، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها إصابة شابين بجروح خطيرة، واعتقالات، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. وأُصيب شاب فلسطيني مساء اليوم بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً، مشيراً إلى أنه جرى نقله للمستشفى بعد عمليتي إنعاش قلب ورئتين.

وفي وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت إصابة بجروح خطيرة في الرأس، إثر تعرّض شاب لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قراوة بني زيد شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية. وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وأسفرت عن إصابة الشاب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء الجمعة، شاباً من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في أثناء وجوده في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة الزاوية، كما اقتحمت، فجر اليوم السبت، بلدة الزاوية، ونفذت حملة مداهمات طاولت منازل المواطنين، تخللها الاعتداء بالضرب على عدد من الشبان واعتقال عدد منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شاباً من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرى جيوس، وحجة، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وانتشرت في شوارعها قبل أن تنسحب من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اقتحامات ومواجهات في الخليل وبيت لحم

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غربي المدينة، واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت شاباً آخر من بلدة الكرمل جنوباً. واقتحمت كذلك بلدات ترقوميا، وإذنا، وبيت كاحل، والظاهرية، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عدداً من المواطنين ونكلت بهم، من دون أن يُبلّغ عن اعتقالات. واعتقلت، مساء الجمعة، فتى خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل. كما أُصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اعتداء نفذه مستوطنون بالحجارة على الأهالي ومنازلهم في منطقة "خلة النتش" بجبل جور شرق الخليل.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال، مساء الجمعة، في بلدة بيت فجار جنوباً، من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المحافظة، وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، بلدة نعلين غرب رام الله، وانتشرت في شوارعها، من دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.

اعتداءات متصاعدة للمستوطنين

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة البيدر الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين منعت، مساء الجمعة، المواطنين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة.

وفي قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله هاجم مستوطنون، السبت، مركبات فلسطينية، بالتزامن مع تواجد الجيش الإسرائيلي في المكان.

الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة أريحا

وعلى صعيد متصل، أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. حيث أغلق الاحتلال المداخل الأربعة المؤدية لمدينة أريحا، ومنع المرور منها، متسببا بأزمة مرورية خانقة وتكدّس مئات المركبات، دون تبيان سبب الإغلاق.

ويقطع 916 حاجزا إسرائيليا دائما ومؤقتا أوصال مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

ويضطر فلسطينيون في مناطق عدة بالضفة الغربية، إلى استخدام أكثر من وسيلة للتنقل بين المدن والقرى، وسط إغلاق إسرائيل عشرات البوابات التي تقيمها بالضفة الغربية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.