الضفة الغربية | إطلاق النار على شاب في رام الله واعتداءات للمستوطنين

أصيب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات واعتقالات وحالات اعتداء على ممتلكات ومواطنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد الشاب عمار ماجد حسن حجازي (34 عاماً) من مدينة نابلس، في منطقة عيون الحرامية شمالي رام الله، برصاص الاحتلال، قبل أن تعود وتؤكد في بيان ثان، أن الاحتلال تراجع عن خبر استشهاده، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج في مستشفى شعار تصيدق بمدينة القدس، حيث وُصفت حالته الصحية بأنها حرجة جداً.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، صباح اليوم، الرصاص الحي باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة عيون الحرامية، بالقرب من بلدة ترمسعيا، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال طلبت من السائق التوقف، لكنه حاول الرجوع بالمركبة إلى الخلف، فجرى إطلاق نحو سبع رصاصات باتجاهه دون سابق إنذار، ومنعت قوات الاحتلال أي شخص من الاقتراب منه.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين حاولوا فجراً إحراق مركبات في بلدة عطارة شمالي رام الله، إلّا أن يقظة الأهالي حالت دون اندلاع النيران، وبعد انسحاب المستوطنين، تبيّن أنهم خطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل، كما أفادت مصادر محلية بتعرض مسنّة فلسطينية، أمس السبت، لاعتداء من مستوطنين في أطراف بلدة بيرزيت شمالي رام الله، بعد أن داهم رعاة أغنام من المستوطنين محيط منزلها واعتدوا عليها، قبل أن يتصدى الأهالي لهم، وجرى نقل السيدة لتلقي العلاج، فيما أُصيب أربعة فلسطينيين، بينهم المسنّة ونجلها، واعتُقل ثلاثة آخرون.

من جانبها، أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا، صباحاً، على رعاة أغنام في تجمع الحثرورة البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، إذ لاحقوا الرعاة ومنعوهم من رعي أغنامهم. وفي سياق آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت، أمس، مع إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، نتيجة اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح قرب بلدة بني نعيم شمال الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى، كما تعاملت طواقم الهلال في نابلس مع ثلاث إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، من بينهم رجل مسن يبلغ 70 عاماً. كذلك، تعاملت الطواقم مع إصابة بالرصاص الحي تحت الركبة لعامل اجتاز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالي القدس، إذ جرى استلامه على حاجز قلنديا، ونقله إلى المستشفى.

إلى ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن سهل بيت فوريك شهد، مساء السبت، اعتداءً عنيفاً من مستوطنين مسلحين استهدف مزارعين من البلدة، فقد جرى نقل المصابين إلى مركز الصداقة في بيت فوريك لتلقي الإسعافات الأولية، فيما نُقلت حالة أحد المزارعين الحرجة إلى مستشفى رفيديا في نابلس. وأكد مليحات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طردت، مساء السبت، نشطاء من تجمع خلة السدرة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس، وأصدرت قراراً عسكرياً يقضي بإغلاق المنطقة لمدة عام كامل.

كما أشار مليحات إلى أن مستوطنين جلبوا، أمس، قطيعاً من الأغنام إلى محيط منازل أهالي قرية كيسان شرقي بيت لحم، في خطوة استفزازية تهدف إلى الاعتداء على أراضي المواطنين ومساكنهم. ولفت مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، مساء السبت أيضاً، قرية الزويدين شرق يطا جنوبي الخليل، وتجولت في أرجائها على نحوٍ استفزازي، محدثة حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، كما اقتحمت مجموعات أخرى تجمع شكارة شرقي بلدة دوما، جنوبي نابلس، مستخدمة جرارات زراعية، وتجولت حول منازل المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين هاجموا، السبت، الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق كثيف للرصاص دون الإبلاغ عن إصابات، كما هاجم مستوطنون منزل عائلة دار أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل غرب نابلس، وكذلك خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس مساء السبت. من جانب آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة سيدة (45 عاماً) جراء اعتداء بالضرب من المستوطنين في برية بني نعيم قرب الخليل.

وعلى صعيد آخر أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم وليل أمس، عمليات اعتقال ومداهمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين. إلى ذلك، اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوساً تلمودية.