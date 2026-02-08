الضفة الغربية | إصابتان برصاص الاحتلال واعتداءات واسعة للمستوطنين

- أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي على حاجز قلنديا، بينما شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات واعتقالات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة. - اقتحم مستوطنون تجمعات فلسطينية في نابلس والخليل، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا على ممتلكاتهم، مما أثار غضب الأهالي الذين تصدوا لهم. - نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت عدة شبان بعد اقتحام منازلهم، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي على حاجز قلنديا، فجر اليوم الأحد، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية سلسلة اقتحامات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها في رام الله تسلمت فجر اليوم، إصابتَين بالرصاص الحي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي لشابين على حاجز قلنديا المقام شمال القدس.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم الأحد، تجمع شكّاره شرقي بلدة دوما جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن وقوع اعتداء، في وقت هاجم فيه مستوطنون الليلة الماضية منطقة واد الرخيم غرب بلدة سوسيا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، منزل المواطن يوسف موسى شناران، وكسروا عدداً من الأشجار في محيط المنزل، وحاولوا الدخول إليه قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

كما مزق مستوطنون، الليلة الماضية، أكياس أعلاف للمواشي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية الفلسطينية عقب مداهمة المنطقة، وفق مصادر محلية.

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، الشابين عدي صدام صابر حلايقة ومحمد وائل شيوخي بعد اقتحام منزليهما في بلدة الشيوخ شمال الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمال الخليل، الشقيقَين جمال ومحمد ناصر البدوي، وشاب آخر، علاوة على اعتقال الشاب إبراهيم شواهنة والشيخ محمد ملاح عقب دهم وتفتيش منزليهما في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، بلدتَي العبيدية ودار صلاح شرق بيت لحم، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات.