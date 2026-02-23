الضفة الغربية | إصابتان بالقدس ومستوطنون يحرقون مسجداً في نابلس

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث أصيب فلسطينيان شمال القدس، وتعرض آخرون للرش بغاز الفلفل في الخان الأحمر. كما أضرم مستوطنون النار في مسجد بنابلس وكتبوا عبارات عنصرية، مما أثار استنكار وزارة الأوقاف الفلسطينية. - وزعت الإدارة المدنية الإسرائيلية إخطارات بهدم منشآت في أم الشخاليب، واستمرت أعمال التجريف في مناطق مثل أم الكبيش وبلدة قصرة. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في بردلة ويعبد، حيث تم تحويل قاعة أفراح إلى مركز اعتقال. - فرضت قيود على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتعرضت الأراضي الزراعية لانتهاكات، حيث اقتلع مستوطنون أشجار زيتون وطردوا ماشية الفلسطينيين، مما يهدد مصادر رزقهم.

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس، مساء اليوم الاثنين، فيما أضرم مستوطنون فجر اليوم، النار في أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق الواصل بين قريتي "تل" و"صرة" جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مساء اليوم، مع إصابتين رصاص حي من قوات الاحتلال الإسرائيلي لشابَين في منطقة الرام شمال القدس.

كما أصيب الفلسطينيان داود خالد عراعره ومحمود خالد عراعره، مساء اليوم، جراء رشّهما بغاز الفلفل السام من مستوطنين هاجموا تجمع الحثرورة البدوي قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وذلك بحماية قوات الاحتلال. وبحسب محافظة القدس، فقد اقتحم المستوطنون محيط التجمع واعتدوا على السكان، في سياق اعتداءات ومضايقات متواصلة يتعرض لها الأهالي، ضمن محاولات التضييق عليهم ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.

وفي السياق، وزّعت ما تُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، بحماية قوات الاحتلال، اليوم، 23 إخطاراً بالهدم لمنشآت سكنية وزراعية في منطقة أم الشخاليب شرقي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، وفق محافظة القدس، مشيرة إلى أن ذلك يضع عشرات العائلات تحت خطر التشريد وفقدان مصادر رزقهم، كما اعتدى مستوطنون، وفق بيان لمنظمة البيدر الحقوقية، على فلسطينيَين اثنين في تجمع الحثروة قرب الخان الأحمر شمال شرق القدس، مستخدمين العصي ورذاذ الفلفل، ما أدى إلى إصابة داود ومحمود عراعرة.

50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

إلى ذلك، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاتَي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الاثنين، في الليلة السابعة من شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، خاصة منع أهالي الضفة الغربية.

مستوطنون يضرمون النار بمسجد في نابلس

في غضون ذلك، أضرم مستوطنون فجر اليوم، النار في أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق الواصل بين قريتي "تل" و"صرة" جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط محمد ترابي لـ"العربي الجديد": "إن المواطنين فوجئوا بما جرى خلال توجه بعضهم لأداء صلاة القيام في المسجد نحو الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الاثنين، وقد هبّ العشرات بعد انتشار الخبر لإخماد النيران".

وأشار ترابي إلى أن الحريق طاول مدخل المسجد، حيث امتدت النيران إلى بعض الأجزاء الداخلية منه، لكن سرعة السيطرة حالت دون امتدادها إليه وحرقه كلياً، لافتاً إلى أن المستوطنين قاموا بكتابة عبارات باللغة العبرية على جداره الخارجي تتوعد العرب بالقتل والتهجير. بدورها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان لها، محاولة مجموعة من عصابات المستوطنين إحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل في نابلس، ولكن محاولتهم باءت بالفشل. وقالت الوزارة: "إن هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين، وتلاحظ زيادة ممنهجة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها". وأوضحت الوزارة أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025.

وبيّنت الأوقاف أن محاولة إحراق المسجد تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكدة أن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم. وأشارت الأوقاف إلى أن تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، معتبرة أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

مستوطنون يضرمون النار بمدخل مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل جنوب نابلس ويخطّون عبارات عنصرية على جدرانه pic.twitter.com/1NeT6n4Txz — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 23, 2026

وفي وقت تواصل فيه قوات الاحتلال والمستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض، ضمن مخطط يستهدف تهجير السكان وضمّ أراضي القرية كاملة، يؤكد الفلسطينيون أن حرق المساجد والاعتداء على المقدسات يعد إنذارا بمزيد من الهجمات نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية وما توفره للمعتدين من حماية. وفي 11 فبراير/شباط الجاري، تعرّض مسجد قرية المنيا، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، لاعتداء عنيف نفّذه مستوطنون مسلحون، شمل اقتحام المسجد وحرق نسخ مصاحف من القرآن الكريم وسرقة محتوياته وتخريبها.

في غضون ذلك، تعرضت الأراضي الزراعية لمزيد من الانتهاكات، إذ اقتلع مستوطنون 20 شجرة زيتون معمّرة في سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، في ظل استمرار الاستهداف الممنهج للأراضي الزراعية.

على صعيد آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في منطقة أم الكبيش، في محيط بلدة طمون جنوب طوباس، وذلك تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. من جانب آخر، أكد مليحات اعتقال قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين في قرية بردلة في طوباس بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء وجودهم في بركس الأغنام الخاص بهم، قبل أن يقوم جيش الاحتلال باعتقالهم.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين قاموا بطرد ماشية الفلسطينيين من المراعي في خربة سمرة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، في اعتداء جديد على مصدر رزق السكان المحليين. من جانب آخر، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية من كافة الجهات، واعتقلت حتى اللحظة شابًا واحدًا، كما دهمت قاعة مناسبات في البلدة، وأُعلن عن إلغاء دوام المدارس لهذا اليوم في البلدة. في سياق آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي السياق، أصيب شاب برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه أثناء اقتحام حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، بحسب ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني. وأصدرت قوات الاحتلال، أمس الأحد، أمرًا بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. كما أجبرت قوات الاحتلال، أمس الأحد، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاقها حتى إشعار آخر دون إبلاغهم بالأسباب.

في سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال أربعة منازل مأهولة في قرية كيسان شرق بيت لحم بوقف البناء والعمل فيها. من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف أراضٍ في بلدة قصرة جنوب نابلس، فيما هاجم مستوطنون راعياً في بادية يطا جنوب الخليل وسرقوا 7 أغنام، وأصابوه بكدمات وكسروا هاتفه، بينما حاول مستوطن آخر الاعتداء على مواطنين في حوّارة بمسافر يطا وأطلق أغنامه في محاصيل زراعية.

كما أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ وتجهيز طريق استيطاني في اللبن الشرقية جنوب نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال كلاً من قرية جلبون شرق جنين وبلدة بديا غرب سلفيت، ونصبت حواجز عسكرية وأطلقت قنابل الغاز من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة حزما شمال شرق القدس، وأعاقت خروج المصلين من مسجد البلدة عقب صلاتي العشاء والتراويح دون أن يبلغ عن اعتقالات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون تسجيل إصابات. وفي شأن آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا أمس مسكنًا في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، وخربوا ألواح طاقة شمسية واعتدوا على أصحابه، وألحقوا أضرارًا بأسوار وسلاسل حجرية في المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث تنفذ قوات الاحتلال حملة مداهمات طاولت عشرات المنازل في مناطق مختلفة من البلدة، تخللها اعتقال أكثر من ثلاثين شاباً حتى اللحظة، واحتجازهم في قاعة أفراح جرى تحويلها إلى مركز اعتقال وتحقيق ميداني. وأشارت المصادر إلى تعطيل المدارس في بلدة يعبد اليوم الاثنين، وانعدام الحركة في البلدة مع إغلاق المحال التجارية. وبحسب المصادر، تخلل عمليات المداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال تكسير أثاث منازل، وإطلاق قنابل صوتية والرصاص الحي في الهواء، دون تسجيل مواجهات.

لاحقا، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد ظهر اليوم الإثنين، من بلدة يعبد الواقعة جنوب غرب جنين، بعد اقتحام استمر نحو ست ساعات، حيث بدأ الاقتحام عند الساعة 7:30 صباحاً وانتهى في الساعة 2:30 بعد الظهر. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال قامت باقتحام منازل الأهالي واحتجاز ما يقارب 100 شاب من البلدة، زتم نقلهم إلى قاعة الأفراح المعروفة باسم "قاعة الأحلام"، والتي حولتها قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق مؤقت، وقد تم التحقيق مع الشبان، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم، مع استمرار اعتقال بعضهم اثنين هما: طارق جوابرة وموسى بعجاوي.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال وضع بوابة جديدة تفصل بين بلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، وهي المدخل الوحيد لبلدة بيت أمر بعد إغلاق مداخلها بخمس بوابات حديدية، لافتة إلى أن البوابة الجديدة أقيمت بين منازل المواطنين في المنطقة.