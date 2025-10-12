- أُصيب مسنّ فلسطيني بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، بينما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال "عيد العرش" اليهودي. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت حرق مركبة وسرقة خلايا نحل وقطع 400 شجرة زيتون، بينما فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين في القدس. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، وهددت عائلات الأسرى بعدم الاحتفال بتحررهم، فيما أُصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام بلدة يطا.

أُصيب مسنّ فلسطيني يبلغ من العمر 67 عاماً بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد، جراء تعرّضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي بلدة الرام، شمال القدس، وفق ما ذكره الهلال الأحمر الفلسطيني. جاء ذلك فيما اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي.

وبخصوص إصابة المسنّ الفلسطيني، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصاب أُصيب بالرصاص الحي في الفخذين، ووُصفت حالته بالخطيرة، فيما يجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية صباح اليوم، كما حملوا القرابين النباتية الخاصة بالعيد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ مجموعات من المستوطنين شوهدت وهي تغني وتصفق في شوارع البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، خلال احتفالات "عيد العرش"، كما حملوا القرابين النباتية. وبالتوازي، فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين، ونصبت الحواجز في شوارع القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة من المدينة وأبوابها، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم الأحد، مركبة في قرية الطيبة، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، فيما أقدم آخرون على سرقة خلايا نحل من أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله. من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد"، أن الأهالي اكتشفوا صباح اليوم، أن مستوطنين قطعوا نحو 400 شجرة زيتون في منطقة مرج سيع بأراضي قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم، مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طاولت منازل أسرى يُتداول أنه سيجري الإفراج عنهم ضمن صفقة وقف الحرب على غزة، حيث هددت عائلاتهم بعدم الاحتفال بتحررهم. وفي السياق، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من مدينة طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة، بعد توزيع منشورات تُهدد بمنع أي احتفالات بالإفراج عن الأسرى.

إلى ذلك، أُصيب شاب فلسطيني بجروح في يده برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة، مساء أمس السبت، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام قرية شقبا، غرب رام الله، مساء السبت، وفق ما ذكرت مصادر محلية.