الضفة الغربية | إصابة في القدس واعتقال شاب في طوباس ومداهمات في جنين

- تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شملت اقتحامات واعتداءات على المدنيين، مما أدى إلى إصابة فلسطيني واعتقال شاب وإلحاق أضرار بالمركبات. - في جنين ونابلس وطوباس، نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل واعتقالات، بينما في القدس أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال ملاحقة العمال، مما يعكس تصاعد الانتهاكات ضدهم. - في رام الله، هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين، مما يعكس استمرار سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين في ظل حماية القوات الإسرائيلية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، تنفيذ سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتداءات في عدد من محافظات الضفة الغربية، في تصعيد ميداني يعيد التأكيد على اتساع رقعة الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. وشملت الاعتداءات تحركات عسكرية مفاجئة داخل بلدات ومخيمات، وإطلاق نار على العمّال قرب جدار الفصل، واعتداءات من قبل المستوطنين على مركبات المواطنين، ما أسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص، واعتقال شاب، وإلحاق أضرار مادية بعدة مركبات.

وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوبي المحافظة بعدة آليات عسكرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، ودهمت منزلاً دون تسجيل اعتقالات. وفي نابلس، توغلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من المدينة واقتحمت مخيم بلاطة بعدة آليات، وسط انتشار عسكري دون مداهمات أو اعتقالات. وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود محمد شيخ يوسف (26 عاماً) من مخيم الفارعة، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، وفق ما أفاد مدير نادي الأسير كمال بني عودة.

أما في القدس المحتلة، فقد أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الركبة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال المدينة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على عدد من العمال أثناء ملاحقتهم. ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المصاب إلى المستشفى. ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاعتداءات بحق العمال، حيث وثّق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين استشهاد 15 عاملاً منذ مطلع العام الجاري، و42 عاملاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى جانب أكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال خلال الفترة نفسها.

وفي رام الله، هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة على طريق "عين جريوت" شمال غرب بلدة بيتونيا، ما أدى إلى أضرار مادية في إحدى المركبات، دون وقوع إصابات. وتعكس هذه الاعتداءات المتزامنة استمرار الاحتلال ومستوطنيه في تنفيذ سياسة التصعيد ضد بلدات وقرى الضفة الغربية، في ظل حماية رسمية من قواته العسكرية، ووسط تفاقم الانتهاكات اليومية بحق المواطنين والعمال والممتلكات.