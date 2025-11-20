الضفة الغربية | إصابة فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

- شهدت نابلس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني وتعطيل المدارس والوزارات. قامت القوات بحملة اعتقالات في بيت فوريك، حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين وأصيب جندي إسرائيلي بجراح متوسطة. - انسحبت قوات الاحتلال من بيت أمر بعد ثلاثة أيام من الاقتحامات، لكنها أبقت على إغلاق مداخل البلدة واعتقلت العشرات، بما في ذلك أفراد من عائلة الشهيد وليد صبارنة، وأخذت قياسات المنزل تمهيداً لهدمه. - استمرت المداهمات والاعتقالات في الخليل، حيث اقتحمت القوات حارة أبو سنينة واعتقلت أفراداً من عائلة الشهيد الأطرش، مما زاد من حدة التوتر في الضفة الغربية.

أفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، بإصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الدوار بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الخميس اقتحام مدينة نابلس، وسط مداهمات واسعة، بينما انسحبت من بلدة بيت أمر، شمال الخليل (جنوب)، بعد ثلاثة أيام من الاقتحام. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات الفجر اقتحاماً لمدينة نابلس، تخللته عملية مداهمة واسعة في وسط المدينة، شملت المحال التجارية وبعض المنازل ومسجداً في البلدة القديمة. وأدى الاقتحام إلى تعطيل المدارس والوزارات والمؤسسات القريبة من مواقع المداهمات.

جنود الاحتلال يحاولون اقتحام محل تجاري خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس pic.twitter.com/lWKGYS4eX5 — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 20, 2025

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين واعتدت على بعضهم بالضرب خلال عمليات التفتيش والتحقيق الميداني. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إصابة جندي بجراح متوسطة، خلال اقتحام قواته العديد من البلدات الفلسطينية في منطقة نابلس، الليلة الماضية (الأربعاء – الخميس). وزعم أن القوات نفّذت "عملية واسعة النطاق في عدد من القرى في عمق نابلس، بهدف العثور على وسائل قتالية واعتقال مطلوبين"، وفق تعبير البيان. وخلال إحدى عمليات الاعتقال في نابلس، ادعى جيش الاحتلال أنّ "مسلحين" أطلقوا النار باتجاه قوة الجيش في المنطقة. ونتيجة لإطلاق النار، "أُصيب جندي احتياط من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

مستوطنون يقتحمون تجمع "شكارة" شرقي بلدة دوما جنوب نابلس pic.twitter.com/KEcqCR4RWc — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 20, 2025

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال الناشط يوسف أبو ماريا لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال انسحبت، فجر اليوم الخميس، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بعد نحو ثلاثة أيام من الاقتحامات والمداهمات، لكنها أبقت على إغلاق جميع مداخل البلدة عبر بوابات حديدية وسواتر ترابية. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بيت أمر إلى ثكنات عسكرية بعد إخراج سكانها بالقوة، واعتقال العشرات منهم، قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة (18 عاماً)، واعتقلت والده واثنين من أخواله، إلى جانب أخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه. وسقط الشهيد صبارنة أول أمس الثلاثاء، إلى جانب الشاب عمران الأطرش (18 عاماً)، من مدينة الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطاني قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بزعم تنفيذهما عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حارة أبو سنينة واعتقلت عدداً من أفراد عائلة الشهيد الأطرش، بعد يومين من اعتقال والده، وإخضاع العائلة لتحقيقات ميدانية، إلى جانب أخذ قياسات منزلها في سياق تهديدات متصاعدة بهدم منازل عائلات الشهداء. كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة وعمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.