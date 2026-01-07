- اندلعت مواجهات في سهل مرج سيع بعد هجوم مستوطنين على مزارعين فلسطينيين، مما أدى إلى إصابة مواطن واعتداء على رجل مسن. - شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اعتداءات من قبل المستوطنين، بما في ذلك مهاجمة مركبات واقتحام تجمعات بدوية، بينما اقتحم جيش الاحتلال بلدات فلسطينية واعتقل ثلاثة شبان. - اندلعت مواجهات في بلدات نعلين وترمسعيا والظاهرية وسعير، حيث استخدم الجيش قنابل الغاز والصوت، في ظل تصاعد التوترات والاعتداءات المستمرة.

اندلعت مواجهات، صباح اليوم الأربعاء، في سهل مرج سيع شرق قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه مستوطنون على مزارعين فلسطينيين، أحرق خلاله الأهالي مركبة أحد المستوطنين. وأكد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا صباح اليوم عدداً من مزارع الفلسطينيين في أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في سهل مرج سيع من أراضي القرية، إلا أن المزارعين والأهالي تصدوا للهجوم، ما أجبر المستوطنين على الفرار من المكان.

وبحسب مصادر محلية، أضرم شبان النار في مركبة تعود للمستوطنين، فيما لا تزال أجواء التوتر سائدة في المنطقة. وفي التفاصيل، أوضحت المصادر المحلية لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين حاولوا الاعتداء على إحدى السيدات من قرية المغير، قبل أن يتصدى لهم شبان من القرية، وخلال المواجهة، أقدم مستوطنون على دهس أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح وُصفت بالطفيفة. وأكدت المصادر أن الشبان تمكنوا لاحقاً من حرق مركبة للمستوطنين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها، بتعرض رجل مسن من قرية أبو فلاح المجاورة لاعتداء من قبل مستوطنين، حيث طُعن في يده ورأسه. وعلى إثر هذه الاعتداءات، اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة مرج سيع بين أهالي قريتي المغير وأبو فلاح من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا فجر اليوم، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب قرية مادما جنوب نابلس، ما ألحق أضراراً بعدد منها، مشيراً إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عقب ذلك منازل مواطنين قرب المنطقة وعبثت بمحتوياتها.

إلى ذلك، أكد مليحات أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم تجمع (المهتوش) البدوي قرب الخان الأحمر شمال شرق القدس المحتلة، ورعوا مواشيهم في الأراضي المحيطة، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، وخصوصاً النساء والأطفال.

جيش الاحتلال يقتحم بلدات ويعتقل 3 فلسطينيين

إلى ذلك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدات فلسطينية عدّة في الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل وحوّل أحدها إلى ثكنة عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش اقتحم بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بآليات عسكرية عدّة ونشر جنوده في حارات البلدة وشوارعها، وأضافت أن الجيش داهم عدداً من المنازل في البلدة وحوّل أحدها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، واحتجز عدداً من المواطنين واستجوبهم فيه.

كذلك اقتحم جيش الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة "بعدة آليات عسكرية وشرعت بإطلاق قنابل الصوت داخلها، وخرجت دون التبليغ عن اعتقالات" وفق المصدر نفسه. وشرق مدينة نابلس قالت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) إنّ "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب قرب مفرق بيت فوريك"، واقتحم الجيش بلدات بيتا ومادما جنوب مدينة نابلس، واليامون غرب جنين، وضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، وفق الإذاعة.

ووسط الضفة، ذكرت الإذاعة أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين، غرب مدينة رام الله، فيما اقتحم الجيش بلدة ترمسعيا شمال المدينة. وجنوبي الضفة، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وأطلق وابلاً من القنابل الغازية والصوتية وسط البلدة.

أما شمال المدينة، فذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ مواجهات اندلعت في بلدة سعير إثر رشق شبان قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بالحجارة، التي ردّت من جهتها بإطلاق قنابل الغاز والصوت.