الضفة الغربية | إصابة طفلين وتخريب ممتلكات فلسطينية بهجمات إسرائيلية

- أصيب طفلان فلسطينيان جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تم نقل طفل يبلغ 13 عاماً إلى المستشفى بعد إصابته برصاص مطاطي في بني نعيم، بينما تعرض الفتى محمد عزيز الهذالين لرضوض في مسافر يطا. - شهدت مسافر يطا اعتداءات من المستوطنين شملت تخريب سياج وقطع أشجار وكابل كهرباء، بينما حاول مستوطنون في قرية سالم إحراق محاصيل زراعية، وتمكن الأهالي من إخماد النيران. - تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 1168 فلسطينياً وإصابة 12,666 آخرين، مع اعتقال وتهجير الآلاف.

أصيب طفلان فلسطينيان، مساء الثلاثاء، وأدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون إلى إتلاف ممتلكات بمواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، عشية عيد الأضحى. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طاقم إسعاف تابعاً لها نقل إلى المستشفى طفلاً يبلغ 13 عاماً، أصيب برصاص مطاطي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، قال الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، أسامة مخامرة، إن مستوطنين خربوا سياجاً وقطعوا أشجاراً في خربة أم الخير. وأضاف مخامرة، في إفادة للصحافيين، أن المستوطنين اعتدوا على فلسطينيين في المنطقة، فيما تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوت باتجاههم.

وأوضح أن الفتى محمد عزيز الهذالين، البالغ 16 عاماً، أصيب برضوض وكدمات جراء الاعتداء. وفي مسافر يطا أيضاً، أفاد مخامرة بأن مستوطنين قطعوا كابلاً يمد منزلاً فلسطينياً بالكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

وشمالي الضفة الغربية، قال الناطق الإعلامي باسم مجلس قروي سالم شرق نابلس، ناصر اشتية، إن مستوطنين اقتحموا أراضي القرية وحاولوا إحراق محاصيل زراعية. وأضاف اشتية، في بيان، أن الاعتداء استهدف محاصيل المزارعين في ذروة موسم الحصاد، مشيراً إلى أن الأهالي تمكنوا من إخماد النيران في بدايتها.

وخلال إبريل/ نيسان الماضي، نفذ مستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتنوعت الاعتداءات، بحسب التقرير، بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكات، إلى جانب هدم منازل ومنشآت زراعية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيداً في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وأسفر التصعيد في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينياً، وإصابة 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفاً، وتهجير 33 ألفاً، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين.

(الأناضول، العربي الجديد)