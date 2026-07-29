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الضفة الغربية | إصابة شاب واختطاف آخرين وحرق مركبة على يد مستوطنين

تقارير عربية
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
29 يوليو 2026
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تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية، في وقت تتصاعد التحذيرات من استمرار هذه الانتهاكات، بعدما قال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط رامز الأكبروف، الثلاثاء أمام مجلس الأمن، إن "تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أسبوع أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وعمليات نزوح، وأضرار في الممتلكات، وتزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة". وفي أحدث هذه الاقتحامات، أصاب جيش الاحتلال فلسطينياً برصاصه خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط مواجهات تخللها إطلاق قنابل الغاز، واعتقل شاباً خلال العملية.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطينياً وطفله أثناء رعيهما المواشي. وفي بيت لحم، اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وتمركز في عدة أحياء وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي وسط الضفة، أغلق الجيش حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وهو أحد المداخل الحيوية المؤدية إلى قرى المدينة ومدن شمالي الضفة، كما أطلق قنابل إضاءة خلال اقتحام بلدة بيرزيت. وفي شمال الضفة، اقتحم الجيش قرية قريوت جنوب نابلس وأطلق قنابل الصوت، فيما واصل لليوم الثالث الاستيلاء على منزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية في قرية جالود.

تطورات الوضع في الضفة الغربية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

03:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
المستوطنون يُصعدون اعتداءاتهم: حرق مركبة واختطاف شابين

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الليلة، مركبة في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن سامر عويس في المنطقة، وأضرموا النار في مركبته، ما أدى إلى احتراقها.

وفي حادثة منفصلة، اختطف مستوطنون، الليلة، شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولا غرب الخليل. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أوقفوا مركبة الشاب يوسف سامر القواسمي (28 عاماً) في المنطقة الغربية من البلدة، وحطّموها قبل اختطافه وشاب آخر.

02:50 am

الأناضول

avata
الأناضول
إصابة فلسطيني واعتقال 3 في مداهمات بالضفة

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، واعتقل ثلاثة آخرين بينهم أب وطفله، خلال اقتحامات نفذها في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن فلسطينياً أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) أن مواجهات اندلعت في البلدة تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، فيما أفادت محافظة القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل شاباً خلال الاقتحام.

وفي جنوب الضفة، أفاد الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة للأناضول بأن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطينياً وطفله أثناء رعيهما المواشي.

وفي بيت لحم، قالت "وفا" إن الجيش اقتحم بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وتمركز في عدة أحياء وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي وسط الضفة، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن الجيش أغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وهو أحد المداخل الحيوية المؤدية إلى قرى المدينة ومدن شمالي الضفة، كما أطلق قنابل إضاءة خلال اقتحام بلدة بيرزيت.

وفي شمال الضفة، اقتحم الجيش قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الصوت، كما واصل لليوم الثالث الاستيلاء على منزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية في قرية جالود، وفق الإذاعة ذاتها.

02:20 am

الأناضول

avata
الأناضول
مستوطنون يحرقون منزلًا قرب بيت لحم ويختطفون شابين غرب الخليل

نجت عائلة فلسطينية، الثلاثاء، بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة بيت أولا، غرب مدينة الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها أجلت ثمانية أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة أبو نجيم، شرق بيت لحم، دون تسجيل إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المستوطنين أحرقوا أيضًا مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة.

وفي غرب مدينة الخليل، أفادت "وفا" بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولا، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.

2:15 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
الأمم المتحدة: الأوضاع مقلقة في الضفة

حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، الثلاثاء، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية من "تصعيد واسع النطاق" في الضفة الغربية المحتلة "إذا لم تُتخذ خطوات فورية لتغيير المسار على الأرض".

ووسط تغوّل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، وتوعده بمزيد من التدمير والتهجير، قال الأكبروف أمام مجلس الأمن إن الأوضاع في الضفة الغربية "تدهورت بسرعة خلال الأيام القليلة الماضية، ما يزيد حدة الأوضاع المقلقة أصلاً في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

منزل دمره الاحتلال في جنين، 27 يوليو 2026 (نضال اشتية/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الأمم المتحدة: الأوضاع مقلقة في الضفة الغربية والتعافي في غزة بطيء

02:14 am

جهاد بركات

جهاد بركات
رام الله
أوامر عسكرية إسرائيلية بأثر رجعي لابتلاع أراضي الضفة

تتعرض الأراضي الزراعية حول الشوارع الالتفافية (الاستيطانية) في الضفة الغربية المحتلة لاستهداف مُركب، يستخدم فيه الاحتلال والمستوطنون الاعتداء بالحرق والتجريف، وكذلك الأوامر العسكرية الرسمية التي تهدف في نهاية المطاف إلى شرعنة الاعتداءات وإعطائها صبغة قانونية، وفي عدد من الحالات بأثر رجعي بعد تنفيذ إبادة الأشجار.

آخر تلك الاستهدافات طاولت أراضي ثلاث قرى في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، هي سالم وبورين ومادما، وقد تجمعت عليها أساليب إصدار الأوامر العسكرية بشكل مسبق، ومن ثم التجريف واقتلاع المستوطنين للأشجار أو حرقها، وأخيراً إصدار أوامر عسكرية جديدة لشرعنة ما نُفّذ على الأرض، أي قرارات بأثر رجعي.

شجرة زيتون اقتلعها مستوطنون، قلقيلية،24 يوليو 2026(محمد نزال/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

أوامر عسكرية إسرائيلية بأثر رجعي لابتلاع أراضي الضفة الغربية

02:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
أبرز تطورات الوضع في الضفة الغربية يوم أمس الثلاثاء
  • الاحتلال والمستوطنون يقتحمون بيتونيا ودير جرير ورنتيس
  • الأمم المتحدة تحذر من التدهور السريع للوضع في الضفة
  • كاتس يوعز بتوسيع العدوان واحتلال المخيّمات في الضفة
  • الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة
  • قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وتداهم
  • مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين في سهل مرج سيع
  • إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم الدهيشة
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ابتسام عازم
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