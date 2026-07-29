الضفة الغربية | إصابة شاب واختطاف آخرين وحرق مركبة على يد مستوطنين

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، واعتقل ثلاثة آخرين بينهم أب وطفله، خلال اقتحامات نفذها في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن فلسطينياً أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.
وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) أن مواجهات اندلعت في البلدة تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، فيما أفادت محافظة القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل شاباً خلال الاقتحام.
وفي جنوب الضفة، أفاد الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة للأناضول بأن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطينياً وطفله أثناء رعيهما المواشي.
وفي بيت لحم، قالت "وفا" إن الجيش اقتحم بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وتمركز في عدة أحياء وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.
وفي وسط الضفة، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن الجيش أغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وهو أحد المداخل الحيوية المؤدية إلى قرى المدينة ومدن شمالي الضفة، كما أطلق قنابل إضاءة خلال اقتحام بلدة بيرزيت.
وفي شمال الضفة، اقتحم الجيش قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الصوت، كما واصل لليوم الثالث الاستيلاء على منزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية في قرية جالود، وفق الإذاعة ذاتها.