الضفة الغربية | إصابة شاب قرب القدس واعتداءات مستمرّة للمستوطنين

- شنّ مستوطنون من مجموعات فتيان التلال هجوماً على تجمع التبنة شمال شرق القدس، مما عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر، بينما يواصلون إقامة نقاط تجمّع وتشغيل مكبّرات الصوت ليلاً، ما يمنع 24 عائلة من ممارسة الرعي بسبب الملاحقات اليومية. - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، وتم نقله إلى المستشفى، بينما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية الطبيب البيطري خليل خريشة في طولكرم. - أغلقت قوات الاحتلال حاجز الكونتينر في بيت لحم، مما تسبب بأزمات مرورية خانقة، ونفّذت سلسلة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية.

شن مستوطنون من مجموعات فتيان التلال، فجر اليوم الاثنين، هجوماً على تجمع التبنة شمال شرق القدس، عبر رشق منازل الأهالي بالحجارة، ما عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر، وفق إعلام محافظة القدس، مشيراً إلى تمكّن السكان من صدّ الهجوم من دون وقوع إصابات.

وبحسب محافظة القدس، يواصل المستوطنون منذ أيام إقامة نقاط تجمّع قرب المنازل وتشغيل مكبّرات الصوت واستخدام مركبات جبلية ليلاً، ما يؤدي إلى تطاير الحجارة باتجاه البيوت ويمنع نحو 24 عائلة من ممارسة الرعي بسبب الملاحقات اليومية. وتشير محافظة القدس إلى أنّ الاعتداءات الممنهجة مستمرة منذ ستة أعوام عقب إقامة بؤرة استيطانية محاذية للتجمع بهدف الضغط لإخلاء السكان. ويقع تجمع التبنة قرب الخان الأحمر شمال شرق القدس، ضمن المناطق التي تواجه حملة تهجير قسري واسعة.

وفي سياق آخر، أصيب شاب فلسطيني، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس، بحسب مصادر محلية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً برصاصة حيّة في الخاصرة قرب جدار الرام، ونُقل إلى المستشفى.

إلى ذلك، تسلّلت قوة خاصة إسرائيلية واعتقلت الطبيب البيطري خليل خريشة من مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم، ثم قام جيش الاحتلال بتفجير كهف في منطقة جبل السيد بضاحية ذنابة في طولكرم، ما تسبب بدمار في عدد من المنازل المجاورة، وفق مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن التفجير وقع وسط منطقة سكنية بالقرب من منزل إبراهيم خريشة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ناجي صبحة بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا، شرق طولكرم، فجر اليوم، وفق مصادر محلية.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجز الكونتينر المقام على أراضي بيت لحم بشكل كامل، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة وتعطّل وصول المواطنين إلى أعمالهم ومنازلهم، بحسب مصادر محلية. ونفّذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، سلسلة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.