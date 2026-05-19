الضفة الغربية | إصابة شاب في طولكرم وتحذير من إخلاء الخان الأحمر

- تصاعد العنف في الضفة الغربية مع إصابة شاب فلسطيني واعتداءات متكررة من المستوطنين، بما في ذلك الهجمات على رعاة الأغنام وحرق الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عمليات هدم واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال. - شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا، بينهم سيدتان وطفلة، مع انتهاكات جسيمة للمعتقلين، حيث تم تحويل منزل الأسير محمد مصطفى شريتح إلى مركز تحقيق ميداني. - حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من مخطط إسرائيلي لإخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا في سياسة التهجير القسري، ودعت المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه السياسات.

أُصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية. وقال مدير طوارئ مخيم طولكرم، فادي المروح، لـ"العربي الجديد"، إن "شاباً فلسطينياً أُصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب، الواقع على أطراف مخيم طولكرم"، موضحاً أن الإصابة وُصفت بالمتوسطة وهي في قدمه.

وأوضح المروح أن الحادثة وقعت في وقت جرى تنسيق مسبق لعدد من أهالي مخيم طولكرم النازحين للدخول إلى المخيم بهدف أخذ بعض احتياجاتهم وأغراضهم من منازلهم، مشيراً إلى أن الشاب أُطلق عليه الرصاص أثناء خروجه من المخيم بعد انتهائه من جمع أغراضه.

وأكد المروح أن إطلاق النار باتجاه الشاب جرى دون سبب، بعد التنسيق لدخول الأهالي، وبخلاف ما يدعيه الاحتلال بشأن تنفيذ عملية تمشيط داخل مخيم طولكرم، وذلك عقب تسلل مجموعة من الفلسطينيين إلى داخل المخيم، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عنه منذ نحو عام ونصف "منطقة عسكرية مغلقة"، وأُخلي من سكانه.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اعتدوا، اليوم الثلاثاء، على رعاة الأغنام في تجمع الحثرورة شمال غربي القدس المحتلة، في إطار تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة.

وأدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي بلغت 143 اعتداءً خلال أسبوع واحد، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأسفرت عن استشهاد الفتى يوسف كعابنة (16 عاماً) وإصابة 13 مواطناً، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم وإخطارات بمصادرة أراضٍ فلسطينية.

وقالت الحكومة، عقب جلستها الأسبوعية، إن المستوطنين نفذوا "هجمات إرهابية" متصاعدة، كان أبرزها الهجوم الدموي على قرية جلجليا شمال رام الله، والذي أدى إلى استشهاد الفتى يوسف كعابنة.

وأضافت أن الاعتداءات ترافقت مع تنفيذ أربع عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطاراً بالهدم، فضلاً عن إصدار أوامر عسكرية لمصادرة أراضٍ في بلدة قباطية وقرية النبي صاموئيل المحاصرة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت ونفذت مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين.

وأكد رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، صباح الثلاثاء، عزبة تعود للمواطن سليمان أحمد الصرايعة في قرية رنتيس غرب رام الله وسط الضفة الغربية، تتكون من منزل وبركسات للمواشي، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي جنوب الضفة الغربية، أوضح رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت، أمس الاثنين، منزلاً في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص.

من جهة أخرى، سلّمت قوات الاحتلال أخيراً أهالي قرية أم قصة في بادية يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، 15 إخطاراً بوقف العمل في منازل ومساكن ومنشآت، وفق مصادر محلية. وفي شأن آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نظموا، صباح الثلاثاء، مسيرة أعلام في حارتي جابر ووادي الحصين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف.

إلى ذلك، أكّد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين حطموا، صباح الثلاثاء، عدداً من القبور في مقبرة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، مشدداً على أن ما جرى يمثل انتهاكاً خطيراً للمقدسات واعتداءً على حرمة المقابر.

وأفاد مليحات بأن مستوطنين، برفقة مواشٍ وجمال، اقتحموا، اليوم الثلاثاء، تجمع أبو فزاع الكعابنة في منطقة كرميلو شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، حيث دخلت المواشي والجمال إلى أراضي المواطنين ومحيط مساكنهم.

وفي جنوب الخليل، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أحرقوا، مساء الاثنين، أراضي في بلدة الكرمل، بحماية قوات الاحتلال، قبل أن يتمكن متطوعو الدفاع المدني في قريتي التوانة وسوسيا بمسافر يطا من إخماد النيران.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا، الليلة الماضية، أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة عقب الحريق لتوفير الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، من دون الإبلاغ عن إصابات.

في حين أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا، مساء الاثنين، مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس شمال الضفة، في حين نصب مستوطنون بيوتاً متنقلة "كرفانات" إضافية في منطقة "قماص" الواقعة بين قرية أوصرين وبلدة بيتا جنوب نابلس، بعدما تحولت المنطقة إلى بؤرة استيطانية.

وعلى صعيد منفصل، أكدت مصادر محلية أن الشاب نديم روحي نعسان (30 عاماً) من قرية المغير شرق رام الله تعرض لاعتداء عنيف عقب مداهمة منزله الليلة الماضية، حيث داهمت قوات الاحتلال منزله أثناء نومه واعتدت عليه بالضرب أمام والديه، قبل نقله إلى معسكر "جبعيت" المقام على أراضي القرية.

وبحسب المصادر، فإنه في معسكر "جبعيت" تعرض النعسان لاعتداء متواصل طوال الليل، شمل الضرب العنيف والجر على الشوك من قبل قوات الاحتلال، كما سمحت قوات الاحتلال لمستوطن بالاعتداء عليه داخل المعسكر، دون أن يتم استجوابه أو توجيه أي أسئلة له، وهو يعاني حالياً آلاماً في الصدر مع احتمالية تعرضه لكسور.

إلى ذلك، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال اعتقلت، الثلاثاء، الفلسطينية عبير النواجعة وابنتها ريما، بعد مداهمة منزل الأسير مراد النواجعة في منطقة واد الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل، وتفتيشه وإلحاق أضرار مادية به.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة قفين شمال طولكرم، وشابين أحدهما من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والآخر من منطقة واد أبو فريحة بين العبيات وبيت ساحور، إضافة إلى الطفل أحمد لطفي النجار من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مخيم العين ومدينة نابلس، بينهم السيدة أم عزيز بشكار، إلى جانب اعتقال السيدة مرفت حمادنة من بلدة عصيرة الشمالية، وفق مصادر محلية.

وفي شمال غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، قرية المزرعة الغربية، واستولت على منزل الأسير محمد مصطفى شريتح، وحولته إلى مركز تحقيق ميداني، واحتجزت داخله عشرات المواطنين وأخضعتهم للتحقيق قبل الإفراج عنهم لاحقاً. كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم قبل الإفراج عنهم.

وفي السياق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، طاولت ما لا يقل عن 40 مواطناً، بينهم سيدتان وطفلة، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في بلدة المزرعة الغربية بمحافظة رام الله، حيث حولت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد مصطفى شريتح إلى مركز تحقيق ميداني، بعد احتجاز عشرات المواطنين والتحقيق معهم.

وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عبير نواجعة وابنتها الطفلة ريما (16 عاماً)، خلال اقتحام منزلهما في مسافر يطا جنوب الخليل، وهما زوجة وابنة الأسير مراد النواجعة المعتقل منذ أسبوع. كما نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل المنزل، وألحقت أضراراً مادية فيه، إلى جانب الاعتداء بالضرب على نجلهما نديم، ما أدى إلى كسر في ساقه اليسرى وتمزق في أربطة ساقه اليمنى.

وأكد نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متزايدة، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية 23 ألف حالة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وأشار النادي إلى أن "التحقيق الميداني" بات سياسة ثابتة تُنفذ خلال الاقتحامات في مختلف المحافظات، حيث تُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتُمارس بحقها أعمال ترهيب وتخريب وتدمير للممتلكات، قبل تنفيذ عمليات الاعتقال أو الاحتجاز.

وعلى صعيد آخر، شيّع الفلسطينيون، مساء الاثنين، جثمان الشهيد محمود زياد العملة (32 عاماً) في بلدته بيت أولا شمال غربي الخليل، بعد استشهاده متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، محيط دوار الهدى في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

تحذير من مخطط إسرائيلي لإخلاء الخان الأحمر

في غضون ذلك، حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، من تداعيات قرار وقّعه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يقضي بالدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، معتبرةً أن الخطوة تمثل "تصعيداً خطيراً" في سياسة التهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين. وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صحافي، إن استهداف الخان الأحمر يأتي ضمن مشروع استيطاني استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى خلق تواصل جغرافي استيطاني كامل شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقضي عملياً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وأوضح شعبان أن تجمع الخان الأحمر تحوّل خلال السنوات الماضية إلى "عنوان للصمود الفلسطيني" في مواجهة سياسات التهجير والاقتلاع، وإلى رمز يكشف طبيعة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي يفسر، بحسب قوله، الإصرار الإسرائيلي المتكرر على إزالة التجمع وتهجير سكانه، رغم الرفض الدولي الواسع والتحذيرات السياسية والحقوقية من خطورة هذه الخطوة. وأشار إلى أن سياسة التهجير القسري التي تستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال، لافتاً إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، نظراً لارتباطها بسياسات الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وحذّر شعبان من أن تنفيذ قرار إخلاء الخان الأحمر قد يفتح الباب أمام تسريع عمليات تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى في محيط القدس والأغوار، ضمن مخطط أوسع يستهدف إعادة تشكيل الجغرافية الفلسطينية بالقوة لمصلحة التوسع الاستيطاني. ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك الفوري لوقف سياسات التهجير والاستيطان، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها وتقويض فرص الوصول إلى سلام قائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مؤسسات حقوقية تطالب بإلغاء أمر عسكري إسرائيلي

في الأثناء، طالبت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، بالإلغاء الفوري لأمر عسكري إسرائيلي جديد يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أنه يؤسس لمنظومة عقابية "أشد تطرفاً وقسوة" حتى من "قانون عقوبة الإعدام" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس/آذار 2026. وأوضحت المؤسسات، في بيان صحافي مشترك، أن الأمر العسكري الذي أصدره قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية بتاريخ 17 مايو/أيار الجاري، يتجاوز بصورة خطيرة القانون نفسه، من خلال توسيع تعريف الجرائم التي قد تُفضي إلى الإعدام، وفرض ترتيبات قانونية تمس مباشرةً أسس المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمات، وهي مركز عدالة، أطباء من أجل حقوق الإنسان، هموكيد، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومؤسسة "مسلك – جيشاه"، إن الأمر العسكري يضيف تعرِفات "فضفاضة ومسيسة" للجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام، من بينها حالات قتل يُدعى أنها ارتُكبت "بهدف إنكار حق إسرائيل في الوجود أو سلطة القائد العسكري في المنطقة". كما يمنح الأمر، بحسب البيان، النيابة العسكرية امتيازات استثنائية في الإثبات، عبر افتراض وجود الظروف القانونية التي ترفع جريمة القتل إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها بالإعدام، بمجرد استخدام سلاح أو ادعاء انتماء المتهم إلى "تنظيم غير قانوني"، من دون إلزام النيابة بإثبات هذه العناصر بصورة فعلية. واعتبرت المؤسسات أن هذه التعديلات تشكل خروجاً خطيراً عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، خصوصاً في القضايا التي قد تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن القانون والأمر العسكري المرتبط به يطبقان حصرياً على الفلسطينيين، ويحرم المحكومين من أي إمكانية للعفو أو تخفيف العقوبة، كما يجيزان إصدار أحكام بالإعدام من دون اشتراط إجماع هيئة القضاة، مع فرض تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من صدور القرار النهائي. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات متكرّرة بسبب انتهاكاتها لمعايير المحاكمة العادلة واعتمادها على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة. وطالبت المؤسسات بإلغاء الأمر العسكري خلال سبعة أيام، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المسار القضائي في حال عدم الاستجابة، علماً بأنها كانت قد قدمت، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست العرب، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون عقوبة الإعدام"، فيما ألزمت المحكمة الدولة بتقديم ردها الأولي على الالتماس حتى 24 مايو/أيار الجاري.