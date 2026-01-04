- اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، وتعرض منزل في قرية بورين لهجوم بالحجارة. - شهدت مناطق مختلفة اقتحامات من قبل جيش الاحتلال، بما في ذلك بلدات نعلين والمزرعة الغربية وطوباس، واعتقالات في قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث تم اعتقال أسرة كاملة بعد مداهمة منزلهم. - تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، مما أدى إلى استشهاد 1105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال أكثر من 21 ألفًا.

اندلعت، مساء السبت، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني. وأفادت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) بإصابة شاب بعد هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس (شمال)، دون إيراد مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابة.

ووفق تلفزيون فلسطين (رسمي) "تصدى الشبان للمستوطنين في منطقة الظهرة عند أطراف بلدة بيتا". وفي حدث منفصل جنوب مدينة نابلس أيضا، أشار تلفزيون فلسطين، إلى تعرض منزل فلسطيني في أطراف قرية بورين، لهجوم مستوطنين بالحجارة.

على صعيد الاقتحامات، قال التلفزيون إن مواجهات اندلعت "بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي نعلين والمزرعة الغربية غرب وشمال غرب مدينة رام الله (وسط)". كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وقريتي رمانة وكفردان غرب وشمال غرب مدينة جنين (شمال)، وبلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم (شمال)، وقرى المغير وشبتين وجلجليا بمحافظة رام الله والبيرة.

أما جنوبي الضفة الغربية، فأشارت الإذاعة إلى اندلاع مواجهات خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل. وجنوبي الضفة أيضا، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أسرة كاملة من قرية كيسان، شرق مدينة بيت لحم. وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود عودة غزال (55 عاماً) وزوجته ليلى خليل أبو دية (50 عاماً) ونجليهما: عبد الرحمن (20 عاماً) ومحمد (27 عاماً) وزوجته هبا طقاطقة (25 عاماً)، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته".

وأشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد ساعات من اقتحام أكثر من 30 مستوطناً القرية في وقت سابق السبت، وإصابتهم طفلاً بالرصاص، ومداهمة مدرسة وعدد من المنازل. ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفاً.

(الأناضول، العربي الجديد)