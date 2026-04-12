الضفة الغربية | إصابة شابَين في الخليل وبن غفير يقتحم الأقصى

- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب الخليل، تزامناً مع اقتحام نابلس واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، حيث داهمت القوات منازل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، بما في ذلك اعتقال يحيى ناصر القوقا ووالدته. - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، وسط حماية مشددة، حيث أدى المستوطنون صلوات تلمودية، في خطوة تهدف لفرض واقع ديني جديد. - هدم المواطن المقدسي محمود الطويل منزله قسرياً في سلوان لتجنب غرامات الهدم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السواحرة واعتقلت فلسطينيين.

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، تزامناً مع اقتحام مدينة نابلس وبلدتها القديمة شمال الضفة، وتنفيذ مداهمات واعتقالات طاولت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. جاء ذلك فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شابَين بعد مطاردتهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من بيت مرسم غرب الخليل، نقلا على إثرها إلى المستشفى. وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة والبلدة القديمة، وانتشرت في شوارعها، وداهمت عدداً من المنازل، في وقت تواصل فيه اقتحامها للمدينة منذ ساعات الصباح.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الشاب يحيى ناصر القوقا ووالدته سمر القوقا من مدينة نابلس، كما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عمليات مداهمة واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين. وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من مخيّم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت أربعة أطفال خلال اقتحام مخيّم العروب شمال الخليل.

بن غفير يقتحم الأقصى

في غضون ذلك، أكدت محافظة القدس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وبحسب محافظة القدس، فإنه خلال اقتحام بن غفير والمستوطنين، أدى المستوطنون صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني. وأكدت المحافظة أن هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين الفلسطينيين.

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس أن المواطن المقدسي محمود الطويل هدم منزله قسرياً في منطقة الشياح ببلدة سلوان جنوب القدس صباح اليوم الأحد، بحجة البناء دون ترخيص، تفادياً لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم القسري. وأكدت محافظة القدس أن المنزل قائم منذ نحو 10 سنوات، وتبلغ مساحته 120 متراً مربعاً، وكان يؤوي الطويل وزوجته وأطفاله الأربعة، فيما سبق أن دفع مخالفات لبلدية الاحتلال بقيمة 120 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السواحرة، جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل فلسطينيَّين.