الضفة الغربية | إصابة شابين خلال هجوم مستوطنين على بلدة دير جرير

أُصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم نفّذه مستوطنون على أطراف بلدة دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية "العربي الجديد". كما أحرق مستوطنون مركبة وحطموا عدداً من الأشجار في مسافر يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة.

وأكدت المصادر أنّ شابين فلسطينيين أُصيبا، أحدهما في الكتف والآخر في القدم، برصاص معدني مغلف بالمطاط، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشبان خلال تصديهم لهجوم نفّذه مستوطنون على أطراف بلدة دير جرير، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ووُصفت حالتهما بالطفيفة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال، بعد هجوم المستوطنين، اقتحمت البلدة لحماية المستوطنين خلال تصدي الأهالي للهجوم، وأطلقت الرصاص باتجاه الشبان.

وفي السياق نفسه، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، السبت، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي القرية. كما أحرق مستوطنون، فجر السبت، مركبة وحطموا عدداً من الأشجار في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أكده الناشط ضد الاستعمار أسامة مخامرة في تصريح صحافي.

واقتحم مستوطنون، صباح السبت، قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا شرقي الضفة. وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، بحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا"، بأنّ عدداً من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين بهدف استفزازهم، مضيفاً أن هذه الهجمات تأتي ضمن سياسيات خنق المواطنين، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، بهدف اقتلاعهم من أراضيهم لصالح الاستيطان. وأشار مليحات إلى أنه وفي الآونة الأخيرة، تشهد منطقة تجمع شلال العوجا اقتحامات متكررة للمستعمرين المسلحين على شكل مجموعات لتهجير البدو من أرضهم.

وعلى صعيد الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة دورا في محافظة الخليل. وبحسب "وفا"، اقتحمت عدة آليات عسكرية البلدة وجابت شوارعها، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط من دون أن يبلغ عن وقوع اصابات. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، شمالي الضفة.