الضفة الغربية | إصابة خطرة برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غربي القدس

- أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بيت دقو، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه، بينما استمرت المداهمات والاعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. - شهدت بلدة جفنا اعتداءً من قبل المستوطنين الذين استولوا على 160 رأسًا من الأغنام، كما نصبوا خيمة جديدة في بؤرة استيطانية شرق بلدة سعير، مما يشير إلى توسيع الوجود الاستيطاني. - تتصاعد عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، متزامنة مع اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تفاقم العنف وغياب الأفق السياسي.

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصلت فيه المداهمات والاعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصاب في بيت دقو لتقديم الإسعاف اللازم، بحسب ما أعلنه الهلال الأحمر.

وأفادت محافظة القدس بأن المواجهات اندلعت عقب تنفيذ قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة استهدفت عددًا من منازل المواطنين في بلدة بيت دقو، مشيرة إلى أن القوات ما تزال تحتجز عددًا من الشبان والأهالي، وتخضعهم لتحقيق ميداني، بالتزامن مع تسجيل إصابة خلال تلك المواجهات. وفي جنوب جنين، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت، صباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في قرية مركة، فيما شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية عمليات اقتحام مماثلة تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أكد المشرف العام في منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين هاجموا، الليلة الماضية، مزرعة فلسطينية في بلدة جفنا شمال رام الله، واستولوا على 160 رأسًا من الأغنام بعد استهداف المزرعة بشكل مباشر. وأكد مليحات أن مستوطنين نصبوا، أمس، خيمة جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، بين عدد من البؤر القائمة في المنطقة، في خطوة تشير إلى توسيع الوجود الاستيطاني هناك.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل اقتحامات شبه يومية للبلدات والمخيمات، تتخللها مواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات واسعة. كما تتزامن مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على القرى والممتلكات الفلسطينية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تفاقم العنف في الضفة الغربية، في ظل غياب أي أفق سياسي وتراجع الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات.