- التهجير القسري والاعتداءات المتكررة: أُجبرت 20 عائلة فلسطينية من تجمع شلال العوجا البدوي على الرحيل بسبب هجمات المستوطنين وغياب الحماية، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. تعرضت كفاح شحادة لإصابة، مما أثار الخوف بين السكان. - تصاعد العنف في الضفة الغربية: شهدت الضفة اعتداءات عنيفة من المستوطنين، مع إصابات وحرق مركبات في نابلس والقدس، وتهديدات في مسافر يطا، واقتحام المسجد الأقصى. - مطالبات بإعدام الأسير أحمد دوابشة: طلبت عائلة مستوطن قتيل إعدام الأسير دوابشة، مما يعكس تغيرًا في السياسات الإسرائيلية ودعمًا متزايدًا من الرأي العام.

أُجبرت نحو 20 عائلة فلسطينية، اليوم الخميس، على الرحيل القسري من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين والاعتداءات المتكررة بحق السكان. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن نحو 20 عائلة فلسطينية من عائلات العمرين (الكعابنة) أُجبرت على مغادرة مساكنها ومصادر رزقها في تجمع شلال العوجا البدوي، شمال أريحا، بفعل هجمات المستوطنين المتواصلة، وما رافقها من اعتداءات وتهديدات مباشرة، في ظل غياب أي حماية للسكان.

وشدد مليحات على أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف تفريغ التجمعات البدوية في الأغوار، ويشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أوضح مليحات أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، صباح اليوم الخميس، تجمع شلال العوجا على ظهور الخيول، ما أدى إلى إصابة الفلسطينية كفاح شحادة محمد زابد، بعد تعرضها لركلة من أحد خيول المستوطنين، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، لا سيما النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.

وفي شأن آخر، أفاد حسن مليحات بأن مجموعات من المستوطنين حاولت، صباح اليوم الخميس، سرقة مواشٍ تعود للفلسطيني مثقال محمد فقها، في منطقة نبع الحمة، بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية، بعدما اقتربوا من موقع رعي المواشي وحاولوا الاستيلاء عليها، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، في ظل تكرار هذه الاعتداءات بحق مربي الثروة الحيوانية.

إصابات وإحراق مركبات

في غضون ذلك، أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في نابلس والقدس بالضفة الغربية، ترافقت مع إحراق عدد من المركبات. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مساء اليوم مع ثلاث إصابات خلال هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين قرب مشتل الجنيدي في بلدة دير شرف، شمال غربي نابلس، شمال الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن فرق إطفاء بلدية نابلس استجابت لحريق اندلع في مشتل الجنيدي، غرب مدينة نابلس، عند مفترق نادي المدينة، إثر هجوم نفذه مستوطنون. وأكدت المصادر أن الطواقم عملت فور وصولها إلى المكان على تفقد الموقع وتأمين المركبات، ليتبين احتراق أربع مركبات داخل المشتل، إضافة إلى تحطيم كرفان في المكان. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا، اليوم الخميس، ثلاث مركبات في قرية عين رافة، غرب القدس المحتلة، كما خطّوا شعارات معادية ومسيئة للإسلام على ممتلكات المواطنين.

وفي جنوب الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا، اليوم الخميس، عدداً من الفلسطينيين في مسافر يطا، جنوب الخليل، أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة علي بالمسافر. وأوضحت المصادر أن المستوطنين حطموا بعض الهواتف المحمولة للمواطنين، وهددوهم بإطلاق النار، كما أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية في المنطقة ذاتها في المسافر، ما أدى إلى تخريب المزروعات. كما اقتحم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة "الفوارة"، جنوب بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

على صعيد متصل، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوساً تلمودية داخل باحاته.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت صباح اليوم الخميس، عددًا من الصحافيين أثناء وصولهم إلى قرية الشباب في بلدة كفر نعمة، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة لتغطية فعالية، قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا. وفي شأن آخر، شرعت قوات الاحتلال، بهدم منزلين في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يعودان للفلسطينيين أشرف خطاب وليث نائل العابد، بعد أن كانت قد سلّمت أصحاب المنازل أوامر بإخلائها في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي جنين شمالي الضفة، استولت قوات الاحتلال على نحو 140 دونماً جديدة من أراضي قرية الفندقومية، تضاف إلى قرار سابق بالاستيلاء على 311 دونمًا، لترتفع المساحة الإجمالية للأراضي المستولى عليها إلى قرابة 450 دونمًا. كما نصب مستوطنون، صباح اليوم الخميس، غرفًا متنقلة بين أراضي الفندقومية وبرقة جنوب جنين، وسط مخاوف من تحويلها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

عائلة مستوطن قتيل تطالب بإعدام الأسير دوابشة

إلى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أنّ عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة.

وبحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، "تضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استناداً إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12/1/2026، للرد على الطلب".

وأشارت المؤسستان إلى أنّ "هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الاحتلال، من بينها السعي إلى الحفاظ على صورة "دولة إسرائيل" ومصالحها على الصعيد الدولي، إلى جانب ممارستها الفعلية عمليات الإعدام بحقّ الفلسطينيين "خارج أيّ إطار قانوني".

وأكدت الهيئة والنادي أنّ "خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد التوجّهات لدى حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً في تاريخها، والتي تتبنّى شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجّه مقارنة بمراحل زمنية سابقة".