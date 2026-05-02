الضفة الغربية | إصابات واعتداءات في مناطق مختلفة

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، إثر اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع عمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من الضفة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات من جراء اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة جبل جالس بمدينة الخليل، من بينها مسنة تبلغ من العمر 71 عاماً، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سائد الفراني من مكان عمله في أريحا، وأجبرته على الاتصال بوالده لتسليم نفسه، قبل أن تعتقل والده لاحقاً، علماً أنهما من قطاع غزة.

إلى ذلك، أكد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات أخرى نتيجة اعتداء مستوطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، حيث نُقل المصابون إلى مركز السراج الطبي في بلدة قبلان. وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزرعة لتربية الدواجن في بلدة قصرة جنوب نابلس، بين بلدتي قصرة وجالود، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، حيث تصدى لهم الأهالي، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحامها الموقع.

رصد تصاعد اعتداءات المستوطنين في جالود جنوب نابلس بمساعدة جيش الاحتلال

ولم تمضِ سوى ساعات على إحراق مستوطنين منزل فلسطيني في قرية جالود، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حتى عاد مستوطنون لاقتحامه والتجول بحرية في داخله بحماية جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد وثّقه السكان وشهود عيان، كما تنقل صحيفة هآرتس في تقرير اليوم السبت.

ويقع المنزل المتضرر على تلة معزولة في أطراف القرية، على بُعد نحو 200 متر فقط من بؤرة استيطانية أُقيمت أخيراً بمحاذاته. وبحسب ما أوردته الصحيفة، كان المستوطنون قد فتحوا ثغرة في جدار مخزن المنزل قبل يوم من إحراقه خلال اعتداء نُفذ يوم الاثنين الماضي وأدى إلى تدمير أجزاء منه، بما في ذلك مخزن وسيارة.