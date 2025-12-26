الضفة الغربية | إصابات وإحراق وسرقة بهجمات للمستوطنين

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، هجمات عديدة نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ترافقت معها اعتداءات جسدية أوقعت إصابات وعمليات سرقة وإحراق جرار زراعي، وذلك بالتزامن مع قمع قوات الاحتلال مسيرة شعبية. ووفق مصادر محلية، هاجم مستوطنون قريتَي دير دبوان ورمون شرق رام الله وسط الضفة الغربية وأحرقوا جراراً، وسط حديث عن سرقة جرارين آخرين، خلال اعتدائهم على منطقة المرج بين القريتَين.

كما أسفر الاعتداء على الفلسطينيين بالضرب والرشق بالحجارة، وفق المصادر ذاتها، عن إصابة عدد منهم، فيما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة شعبية لأهالي بلدة بيت ليد شرق طولكرم، خرجت احتجاجاً على شرعنة بؤرة استيطانية، وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت خلال قمع المسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه المشاركين والصحافيين، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وفجراً، هاجم مستوطنون أطراف قريتَي سنجل وجلجليا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم، واندلعت على إثر ذلك مواجهات في بلدة جلجليا مع المستوطنين، بحسب مصادر محلية. وشمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس. ووفق المصادر، جرت دعوة الفلسطينيين عبر مكبرات الصوت في مساجد البلدة للتصدي لهجوم المستوطنين الذين استهدفوا بركساً يعود للمواطن سامر أبو زيتون، وبعدها انسحب المستوطنون من المكان.

وفي اعتداء آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطناً، وبوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى على عائلة المواطن حسن أبو رجيلة أثناء رعي مواشيهم بالقرب من منزلهم في بلدة عطارة شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الفطر (الفقع) شمال بلدة ديراستيا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية واحتجزوا عدداً منهم.

من جهته، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين نفذت فجراً هجوماً عنيفاً على مزرعة تعود لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، إذ اعتدوا بالضرب المبرح على أصحاب المزرعة، وسرقوا نحو 150 رأساً من الأغنام، إضافة إلى مصادرة الهواتف المحمولة والهويات الشخصية، وتكسير البوابات، وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات داخل المزرعة.

وأكد أن قوات الاحتلال منعت مزارعاً من حراثة أرضه لليوم الثالث على التوالي قرب بلدة سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، بعد أن اقتحمت المنطقة وجدّدت إعلانها منطقةً عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً بمصادرة نحو 150 دونماً من الأراضي في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله، موضحاً أن هذه الأراضي تشكل جزءاً من الممتلكات الزراعية للفلسطينيين. وفي جنوب نابلس، أفاد بأن أهالي قرية عمورية تصدوا لمحاولة اقتحام نفذتها مجموعات من المستوطنين على أطراف القرية. وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم منزل الشهيد عمران الأطرش في مدينة الخليل، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على استشهاده، بزعم تنفيذه عملية شمال الخليل.