الضفة الغربية | إصابات خلال اعتداء لمستوطنين جنوب نابلس

- تعرضت المنطقة بين قريوت وجالود جنوب نابلس لهجوم من مستوطنين، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين، وتصدى الأهالي للهجوم، بينما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز لتأمين المستوطنين. - نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، خاصة في بلدة الرام ومخيم قلنديا، مما أثر على الدوام المدرسي، كما اقتحمت نابلس دون اعتقالات. - شهدت مناطق أخرى اعتداءات من المستوطنين، شملت اقتلاع أشجار زيتون وسرقة جرار زراعي، وإصابة شاب بالرصاص قرب جدار الفصل في الرام.

أُصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الاثنين، خلال هجوم جديد شنه مستوطنون على المنطقة الواقعة بين قريتَي قريوت وجالود جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حاولوا مهاجمة المنازل الواقعة بين القريتَين، إلّا أن الأهالي تصدوا لهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وذلك بعد وقت قصير من هجوم آخر. وأكدت المصادر أن إصابتين نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحاول الطواقم الطبية الوصول إلى إصابات أخرى في المكان. وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين في الموقع، وفق المصادر نفسها، التي أشارت في وقت لاحق إلى أنّ المستوطنين وسّعوا هجومهم على القريتَين، وأحرقوا منزلاً لعائلة الطوباسي في جالود.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الاثنين وليل أمس الأحد، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتقالات، علاوة على اعتداءات شنّها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الأولى، اقتحام بلدة الرام ومخيم قلنديا شمالي القدس، حيث تنفذ عمليات تفتيش للمنازل ومداهمات وتحقيقات ميدانية مع السكان، كما أغلقت عدداً من الطرق والمداخل في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عدداً من المنازل، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت عدداً من الشبان، وأجرت عمليات تحقيق ميدانية، فيما اضطرت المدارس في الرام ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المجاورة إلى تأخير الدوام، لحين اتضاح ما إذا كان الاقتحام سيستمر، أو سيتم تحويل الدراسة إلى النظام الإلكتروني. وأشارت المصادر إلى أن إحدى العائلات التي أُجبرت على مغادرة منزلها في مخيم قلنديا، أُبلغت بأن هناك عدواناً على المخيم سيستمر لمدة 24 ساعة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها بعدد من الجيبات العسكرية، وانتشرت في شوارع المدينة، دون أن يبلغ حتى الآن عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال مداهمات للمنازل واعتقالات في مناطق مختلفة، طاولت عدداً من الفلسطينيين. وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، أراضي في خربة سروج قرب بلدة اليامون غربي جنين، ونصب جنود الاحتلال خيمة في الموقع، وفق مصادر محلية. كما جرفت قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية، أراضي في بلدة برقة شمال غربي نابلس، واقتلعت عدداً من أشجار الزيتون، فيما نصبت خياماً مساء الأحد، ودفعت بجرافات إلى الجبال الواصلة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غربي القدس، دون أن تتضح أسباب ذلك.

إلى ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت ليل أمس تجمع عرب الكعابنة غربي العوجا شمالي مدينة أريحا شرقي الضفة، ونفذت اعتداءات مباشرة على السكان، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين أطلقوا أمس الأحد، مواشيهم في محيط مساكن الأهالي في منطقة خربة الحلاوة ضمن مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتلعوا ليل الأحد، نحو 200 شجرة زيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمحاذاة أراضٍ تعود لعائلة أبو عواد. وفي سياق اعتداءات المستوطنين كذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا جراراً زراعياً لعائلة فلسطينية في بلدة جماعين جنوبي نابلس، كما هاجم مستوطنون ليلاً مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، بحماية علنية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما هاجم مستوطنون مساء الأحد، مركبات الفلسطينيين عند مدخل بلدة دير دبوان شرق رام الله، إلى جانب مهاجمة مركبات أخرى بالحجارة شمال مدينة البيرة، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها دون الإبلاغ عن إصابات. وفي سياق آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت ليل الأحد، مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.