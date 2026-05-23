الضفة الغربية | إصابات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين

نفذ مستوطنون، اليوم السبت، اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما أوقع عدداً من الإصابات، بالتوازي مع اقتحامات ومداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت، ظهر اليوم السبت، مع إصابة امرأة إثر تعرّضها لاعتداء بالضرب وبآلة حادة في القدم من قبل مستوطنين في بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادثة أخرى بمحافظة الخليل، توجهت طواقم الإسعاف إلى حاجز ترقوميا المقام على أراضي المحافظة لاستلام فلسطيني تعرّض للضرب من قبل مستوطنين، بعد اعتقاله من أرضه عقب الاعتداء عليه. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على ناشطة أجنبية في منطقة خلة الحمص، في أثناء توثيقها اعتداءات على ممتلكات تعود لعائلة أعبيد المصري، شملت إطلاق الأبقار داخل الأراضي الزراعية والتسبب بأضرار في الأشجار والمحاصيل.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال المزارعين عبد الرحمن طميزة وعدلي السورة، بعد الاعتداء عليهما والتنكيل بهما قرب مقبرة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، وذلك بالتزامن مع رعي مستوطنين في المنطقة ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في ظل محاولات لفرض واقع جديد على الأرض بحماية قوات الاحتلال، فيما أشارت المصادر إلى أنه جرى الإفراج عنهما لاحقاً ونقلهما إلى المستشفى.

كما أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، طاردوا عائلة زياد مر أثناء عملها في حصاد أرضها بخربة أمنيزل في مسافر يطا، وسرقوا معدات زراعية تعود لها. وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة سدة الثعلة في مسافر يطا، وفتشت مساكن وحظائر، واحتجزت فلسطينيين ومنعتهم من الحركة داخل المنطقة، مع تنفيذ عمليات تنكيل بحقهم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل منذر العدرة من منطقة رجوم إعلي في أثناء رعايته للمواشي.

وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين قطعوا وخربوا أشجار زيتون تعود للمواطن نظام طالب شلالدة في منطقة واد سعير، حيث تمكنوا من قص عدد من الأشجار قبل الفرار عقب رصدهم من قبل أهالي المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت اعتداءات متكررة شملت إدخال الأغنام إلى أراضي الفلسطينيين وإتلاف المحاصيل الزراعية.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين سرقوا عدداً من الأغنام عقب هجوم نفذوه فجر اليوم السبت، على منطقة هريبة النبي في مسافر يطا جنوب الخليل. كذلك، أكد مليحات أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بعد اقتحام المنطقة والتمركز قرب إسكان الجامعة، حيث ألقوا الحجارة باتجاه المنازل من دون تسجيل إصابات، كما أطلقوا أغنامهم في أراضي الفلسطينيين وسط مضايقات واستفزازات متواصلة.

إلى ذلك، أفاد مليحات بأنّ مستوطنين اعتدوا على أحد الفلسطينيين عند مدخل قرية عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية، قبل ملاحقته قرب حديقة القطرواني داخل القرية، كما اعتدوا على عدد من الأطفال الذين كانوا قرب الطريق. وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين الطفلين فتحي (13 عاماً) ومحمد (15 عاماً) عبد الحميد فتحي أبو عليا، بعد مداهمة منزلهما في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأغلقت المدخل الغربي للقرية.

وفي بلدة دير بلوط غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المزارعات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحام البلدة وطرد المزارعين والزوار من سهل دير بلوط. وفي رام الله أيضاً، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن صلاح جبرين عبسي ونجله في أثناء وجودهما في أرضهما شرق قرية قبيا غرب رام الله، وذلك بعد تحريض من مستوطن كان يرعى الأغنام في المنطقة، مشيرة إلى استمرار اعتقالهما منذ عصر أمس.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت قرية عنزا جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، ودَهمت عدة منازل وفتشتها، فيما استولت على مجوهرات وهواتف نقالة من بعض المنازل، وفق مصادر محلية. واعتقلت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، الفلسطيني يزن محمد قبها من قاعة أفراح في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، خلال يوم زفافه، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة من دون الإبلاغ عن اعتقالات، فيما أصيب طفلان بحالات اختناق عقب اقتحام بلدة الخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مساء أمس الجمعة.