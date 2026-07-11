الضفة الغربية | إصابات بهجوم مستوطنين على منزل في المغير

- تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابات وتخريب ممتلكات، بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات نفذها جيش الاحتلال في عدة محافظات. - في بلدة المغير، اقتحم مستوطنون وقوات الاحتلال منزلاً، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص واندلاع مواجهات، بينما منعت القوات الأهالي من الوصول للمنطقة. - في جنوب الخليل، تعرض مواطنون لاعتداءات من المستوطنين، بينما استولى جيش الاحتلال على جرار زراعي في رام الله، وهاجم مستوطنون مزرعة في نابلس.

صعّد المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، ما أدى إلى وقوع إصابات، وتخريب ممتلكات وبنى تحتية، بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات نفذها جيش الاحتلال في محافظات عدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة السياج الذي أقامه صاحب المنزل لمنع المستوطنين من اقتحامه؟ ما هي الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية في المغير؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وتلقيه بلاغاً بوجود إصابات داخل منزل في منطقة السهل ببلدة المغير شرقي رام الله، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال برفقة مستوطنين البلدة. وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال برفقة مستوطنين اقتحمت، صباح اليوم، منزلاً يقع في الجهة الشرقية من القرية، بعد يوم من اعتداءات أسفرت عن إصابة تسعة مواطنين، مبيناً أن المنزل المستهدف يعود للمواطن محمد حامد أبو عليا (أبو عطا)، وكان صاحبه قد أقام سياجاً حوله لمنع المستوطنين من اقتحامه.

وأضاف أبو نعيم أن مستوطنين طالبوا، أمس الجمعة، صاحب المنزل بإزالة السياج، إلا أنه رفض ذلك، لتندلع إثرها مواجهات اعتدى خلالها المستوطنون على أصحاب المنزل وعدد من أهالي القرية، الذين هبوا لمساندتهم، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأشار أبو نعيم إلى أن المستوطنين عادوا صباح اليوم إلى المكان، وطالبوا مجدداً بإزالة السياج، قبل أن يقدم جيش الاحتلال على خلع البوابة، ويسمح باقتحام المستوطنين المنزل. ولفت أبو نعيم إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين ما زالوا موجودين داخل المنزل، في حين تمنع قوات الاحتلال أهالي القرية من الوصول إلى المنطقة، الأمر الذي يحول دون معرفة ما يجري في الداخل حتى الآن.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية باندلاع حريق في سهل بلدة المغير شمال شرقي رام الله، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

رصد هكذا تتواطأ شرطة الاحتلال مع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

وفي جنوب الخليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع أربع إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين هاجموا المواطنين في خربة اقواويس بمسافر يطا، واعتدوا عليهم، لافتاً إلى إصابة المواطن نعيم أبو عرام برضوض وكدمات جراء الاعتداء.

كذلك أطلق مستوطنون مواشيهم في خربة الخرابة شرق بلدة السموع في الخليل، وبين أشجار الزيتون المثمرة في خربة مسعود ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وفي محيط تجمع "حلق الرمانة" غربي مدينة أريحا. وفي بلدة برقا شرقي رام الله، استولى جيش الاحتلال ومستوطنون على جرار زراعي (تركتور) مخصصاً لنقل النفايات، قبل إفراغ حمولته من النفايات أمام منازل المواطنين وسط البلدة.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة المسعودية، مزرعة وغرفة زراعية تعودان للمواطن خالد التميمي، كما اعتدوا على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملها على تركيب أعمدة كهرباء. وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات دهم واقتحام لمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللتها حملة اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين.