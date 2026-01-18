الضفة الغربية | إصابات بهجوم للمستوطنين قرب القدس واعتقالات متفرقة

- شنّ مستوطنون هجوماً على تجمّع خلة السدرة البدوي قرب القدس، مما أدى إلى إصابات وتدمير ممتلكات، في إطار هجمات تهدف لتهجير السكان لإقامة مشاريع استيطانية. - نفذ المستوطنون هجمات أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك قرى يتما وأم صفا، حيث اعتدوا على المواطنين وألحقوا أضراراً بالممتلكات تحت حماية قوات الاحتلال. - قامت قوات الاحتلال بعمليات اعتقال ومداهمات في الضفة الغربية، شملت اعتقال الأسيرة المحررة أسيل الطيطي، واستخدام قنابل الغاز خلال الاقتحامات.

شنّ مستوطنون هجوماً عنيفاً ليل السبت - الأحد، على تجمّع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى وقوع إصابات وحرق مساكن، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد وليل أمس، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت أسيرة محررة.

وبحسب محافظة القدس، فإن تجمّع خلة السدرة البدوي تعرّض لهجوم كبير من مجموعات المستوطنين، الذين أحرقوا الممتلكات واعتدوا على القاطنين فيه، من بينهم متضامنون أجانب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأوضحت محافظة القدس أن عشرات المستوطنين نفذوا اعتداءً واسعاً على تجمّع خلة السدرة البدوي، ما أوقع إصابتين نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابتين في صفوف متضامنين من نشطاء حركات السلام الأجانب، إلى جانب تسجيل عدد من الإصابات الطفيفة بين المواطنين.

وذكرت المحافظة أن الاعتداءات أدت إلى إحراق مركبتين، وتدمير وحرق ما لا يقل عن ثمانية مساكن تعود لمواطنين في التجمع. وأكدت محافظة القدس أن تجمّع خلة السدرة يتعرض لاعتداءات ومضايقات يومية من المستوطنين، في إطار سياسة تضييق متواصلة تهدف إلى إخلاء التجمع قسراً، تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية على أراضيه. من جهتها، أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا التجمع وسط إطلاق للرصاص الحيّ، واعتدوا على المواطنين، قبل أن يُضرموا النار في عدد من المساكن والمركبات.

وفي السياق، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين قرب بلدة مخماس. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الهجمات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة، في محاولة لتهجير السكان قسراً من أراضيهم.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية إصابة عدد من الفلسطينيين ليل السبت، في هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على عدة منازل في قرية يتما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتدوا خلاله على مواطنين ورشوهم بغاز الفلفل. إلى ذلك، هاجم مستوطنون ليل السبت، مركبة عند مدخل قرية أم صفا شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، ما ألحق أضراراً بها، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأسيرة المحررة أسيل الطيطي عقب مداهمة منزلها في مخيم بلاطة، شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن نحو خمس عشرة آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة من عدة محاور، ودهمت منزل الأسيرة الطيطي، وفتشته تفتيشاً دقيقاً قبل اعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة. وكانت الطيطي قد أفرج عنها مع عدد من الأسيرات الفلسطينيات في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ضمن صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بشير بركات من مخيم العين غربي مدينة نابلس. من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها حي القرعان في مدينة قلقيلية شمالي الضفة، دون تسجيل اعتقالات، كذلك اعتقلت الشاب محمود قدح من قرية شقبا شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة، واعتقلت الشاب قصي حماد خلال اقتحامها حيّ الطيرة في مدينة رام الله. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم، شمالي الضفة.