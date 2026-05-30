أُصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية مادما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات أخرى للمستوطنين، وتنفيذ قوات الاحتلال اعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أربعة فلسطينيين خلال هجوم نفذه مستوطنون صباح اليوم السبت، على قرية مادما جنوب نابلس، بينهم إصابتان إحداهما بالرصاص الحيّ في الفخذ، وأخرى بشظايا رصاص حيّ في الوجه، إضافة إلى إصابة مسن بالرصاص الحيّ في القدم، وإصابة أخرى من جراء الاعتداء بالضرب، حيث نُقلوا إلى المستشفى.

وبحسب مصادر محلية، فقد هاجم أكثر من 30 مستوطناً صباح اليوم السبت، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام، وحينما خرج الأهالي للتصدي لهم أطلق المستوطنون الرصاص واعتدوا على الأهالي. وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم السبت، عدة منازل، واستهدفوها بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل.

من جانب آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم اليومية على إحدى العائلات الفلسطينية شرق قرية الطيبة شرق رام الله، وكان آخرها محاولتهم الهجوم على منزل لعائلة فلسطينية الليلة الماضية، موضحًا أن العائلة تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات واستفزازات منذ إقامة بؤرة استيطانية قرب منزلها، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والقلق بين أفرادها، في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين في المنطقة.

وأكد مليحات أن المستوطنين يواصلون تنفيذ استفزازات يومية ومتكررة في محيط منزل المواطن فضل نواجعة بمنطقة شرق رابا جنوب شرق جنين، حيث يتعمدون الحضور بشكل متكرر قرب المنزل، في إطار ممارسات تضييقية واستفزازية تستهدف الأهالي في المنطقة وتثير حالة من القلق والتوتر بين السكان.

وفي جنوب الخليل، أكد مليحات أن مستوطنين اعتدوا، اليوم السبت، على المحاصيل الزراعية في أراضي عائلة النجار بمنطقة خربة المركز بمسافر يطا، ما ألحق أضرارًا بالمحاصيل، في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المزارعين وأراضيهم في مسافر يطا. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين وخربوا حصادًا ومحاصيل زراعية للمواطنين، واستفزوا المزارعين في منطقة الفرش المحاذية لمنطقة واد الرخيم جنوب يطا جنوب الخليل.

وفي اعتداء آخر، أوضح مليحات أن مستوطنين أطلقوا صباح اليوم السبت، قطيعًا من الأبقار والأغنام في محيط مساكن المواطنين بمنطقة ماعين شرق مدينة يطا جنوب الخليل، حيث انتشرت المواشي بالقرب من منازل المواطنين والأراضي المحيطة بها، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في المنطقة.

وفي السياق، أكد مليحات أن مستوطنين أضرموا، أمس الجمعة، النيران في أراضٍ زراعية بقرية افقيقيس غرب مدينة دورا جنوب الخليل، ما طاول أراضي زراعية في المنطقة وسط مخاوف من امتداد النيران وإلحاق مزيد من الأضرار بممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية.

وفي شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة ميثلون جنوب جنين، واعتقلت شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم. وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين بينهم أمين سر حركة فتح ــ إقليم قلقيلية محمود الولويل، وعضو الإقليم محمد نزال، كذلك اعتقلت مساء أمس شابًا آخر من مدينة قلقيلية.

وفي بيت لحم، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، على ألعاب أطفال بلاستيكية في بلدة الخضر جنوب المدينة، بعد مداهمة محل تجاري يعود للمواطن عاصم محمد عايش، حيث صادرت ألعابًا على شكل بنادق بلاستيكية، وكسرت عددًا آخر منها، واستولت على هاتفه الخلوي.