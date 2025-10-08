- تصاعد العنف في الضفة الغربية: شهدت بلدة عطارة هجوماً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابات خطيرة ومتوسطة بين الفلسطينيين، بينما أصيب طفل في مخيم بلاطة برصاص الجيش الإسرائيلي. - استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين: استلمت طواقم الشؤون المدنية جثمان الشهيد خالد حوبي، بينما استولى مستوطنون على ثمار الزيتون في شوفة، وحاول مستوطن دهس أطفال في مسافر يطا. - تصعيد الاحتلال والمستوطنين: تزايدت الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مع استشهاد 1049 فلسطينياً وإصابة 10,300 واعتقال أكثر من 19,000، بينهم 400 طفل.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابة خطيرة في الرأس، وأخرى متوسطة في البطن، برصاص مستوطنين، وصلتا مساء اليوم الأربعاء إلى المستشفى الاستشاري في من بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية. وشن مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجوماً على بلدة عطارة، مستهدفين المنازل وممتلكات المواطنين، بحسب مصادر محلية.

إلى ذلك، أصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) برصاص جيش الاحتلال في القدم، وجرى نقله للمستشفى.

وفي سياق منفصل، استلمت طواقم الشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم، جثمان الشهيد خالد منير عبدالقادر حوبي من بلدة زيتا شمال طولكرم شمال الضفة، والذي استشهد برصاص الاحتلال قبل أربعة أشهر، ليوارى الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه. كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استلام جثمان الشهيد حوبي على حاجز جبارة ونقله إلى المستشفى.

من جهة أخرى، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مساء اليوم، مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ ببلدة الرام شمال القدس، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى. وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، استولى مستوطنون على ثمار الزيتون من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، بعد إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم.

إلى ذلك، أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستوطناً حاول في حادثتين منفصلتين دهس مجموعة من الأطفال أمام منازل ذويهم في منطقة شعب البطم وخلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، لكنه فشل ولاذ بالفرار.

وهاجم مستوطنون مسلحون بالحجارة مساء اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا الاستيلاء على منزل المواطن إبراهيم الجبور، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، كما اقتحم مستوطنون مسلحون، بحماية من قوات الاحتلال، تل ماعين الأثري في الخليل، بعدما أغلقت تلك القوات المنطقة ومنعت تنقل المواطنين لتأمين عملية الاقتحام.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.