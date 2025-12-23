الضفة الغربية | إصابات برصاص الاحتلال واقتحامات واعتقالات في مدن عدة

- تصاعد العنف في الضفة الغربية: أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، حيث تعامل الهلال الأحمر مع إصابات في نابلس، بينما هاجم مستوطنون تجمع واد جحيش في الخليل، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية. - استيلاء على الأراضي: اقتحم مستوطنون أراضي بلدتي بيت دجن وبيت فوريك وحرثوا الأراضي بحماية جنود الاحتلال، في محاولة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. - حملة اعتقالات واسعة: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أبرزها في بلدة دورا جنوبي الخليل، حيث اعتقل أكثر من 20 فلسطينياً.

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين، واقتحامات وعمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في نابلس شمالي الضفة تعاملت فجر اليوم الثلاثاء، مع ثلاث إصابات نتيجة إطلاق رصاص على مركبة قرب حاجز عورتا المقام على أراضي جنوب نابلس، حيث أصيب أحد الفلسطينيين برصاص حي في اليد، فيما أصيب آخران برضوض مختلفة جراء انقلاب المركبة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أنّ ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، ليل أمس الاثنين، في هجوم شنّه مستوطنون على تجمع واد جحيش في بلدة السموع جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث رشق المستوطنون منزل الفلسطيني محمود الدغامين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه وإلحاق أضرار بمحتوياته، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على سكانه. وفي حادثة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني، مساء الاثنين، بجروح، جراء تناثر زجاج مركبته عقب تعرضها لإطلاق نار من قبل مستوطنين عند مدخل قرية مراح رباح، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الثلاثاء، أراضي بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرقي نابلس، شمالي الضفة، برفقة جرارات زراعية، وشرعوا بحراثة الأراضي، كما حرث مستوطنون، أمس، أراضي الفلسطينيين في بلدة عقربا وخربة يانون جنوبي نابلس، بحماية جنود الاحتلال، حيث جرت حراثة عشرات الدونمات في سهل محفوريا جنوبي عقربا، وفي أراضي يانون، في محاولة للاستيلاء عليها.

وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأشارت مصادر محلية إلى أن أبرز تلك الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال جرت في بلدة دورا جنوبي الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طاولت أكثر من 20 فلسطينياً.