الضفة الغربية | إصابات باقتحام قبر يوسف وهجمات للمستوطنين

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث أُصيب فلسطينيون في نابلس، وأُحرقت مركبات في جالود، وتعرضت شبكة الكهرباء في مادما للتخريب. - في الأغوار الشمالية، لاحق المستوطنون رعاة الأغنام وهاجموا قرية المغير، بينما تعرضت خربة الخرابة لاعتداءات على المنازل والممتلكات. - نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة، مستهدفة طلاباً وشباناً في القدس ورام الله، واحتجزت صحافياً في مخيم الدهيشة، واعتقلت خمسة فلسطينيين في قلقيلية.

أُصيب ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبر يوسف شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما أحرق مستوطنون ثلاث مركبات وخطّوا شعارات عنصرية في جالود جنوب نابلس، بالتزامن مع هجمات واقتحامات واعتداءات طاولت عدة محافظات في الضفة، بينما نفذت قوات الاحتلال اعتقالات في مناطق مختلفة. وأفاد رئيس مجلس قروي جالود، رائد الناصر، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم الثلاثاء بناية سكنية في منطقة وادي الخليل الواقعة بين قريتي تلفيت وجالود، شمال جالود جنوب نابلس، وأضرموا النار في ثلاث مركبات كانت متوقفة أمام البناية، قبل انسحابهم بعد خطّ شعارات عنصرية وانتقامية على جدران المنزل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي أدت إلى استمرار هجمات المستوطنين على قرية جالود؟ ما هي طبيعة الطقوس الدينية التي أداها المستوطنون في قبر يوسف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الناصر أن الاعتداء على المركبات يأتي ضمن سلسلة هجمات يومية تتعرض لها القرية، شملت خلال الأيام الماضية إحراق عدة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، والاعتداء على منشآت زراعية، وسرقة ممتلكات المواطنين وإتلافها. وأكد الناصر أن قرية جالود، التي يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة، تتعرض لضغوط متواصلة في ظل وقوعها ضمن منطقة تشهد توسعاً استيطانياً متواصلاً.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطناً من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي قرية مادما جنوب نابلس أتلف، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، شبكة الكهرباء، وأقدم على تخريب عمود كهرباء جديد في القرية. وفي شأن آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وأخلت عدداً من المنازل القريبة من قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين وأدائهم الصلوات والطقوس الدينية، ما أوقع إصابات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة امرأة (56 عاماً) إثر سقوطها من مرتفع خلال الأحداث، كذلك أصيب شاب (18 عاماً) بالرصاص في القدم، إضافة إلى إصابة فلسطيني برضوض من جراء تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال، ونُقل المصابون إلى المستشفى. وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إقامة حفل زفاف لأحد المستوطنين داخل منطقة قبر يوسف خلال الاقتحام.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في منطقة الرأس الأحمر، وأجبروهم على مغادرة أماكن الرعي تحت التهديد. إلى ذلك، هاجم مستوطنون، مساء الاثنين، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، حيث تصدى لهم المواطنون من دون تسجيل إصابات، كذلك اعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على مواطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

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من جهة أخرى، أُصيب مسنّ برضوض وجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة. وفي جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل تعود لعائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع، ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين، وعبثوا بممتلكاتهم. وعلى صعيد الاقتحامات والاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت طارق جمهور من منزله في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس وسط الضفة الغربية، واقتحمت أيضاً بلدة الرام شمال القدس وانتشرت في شوارعها، واعتقلت شاباً من بلدة حزما شمال القدس عقب استدعائه للتحقيق، كذلك اعتقلت الشاب طارق محمد هاشم قنة من منزله في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال أحياءً عدة من المدينة، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الأسرى المحررين بعد مداهمة منازلهم. وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدتي دير الغصون والجاروشية، واقتحمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في ضاحية ذنابة، وأخضعته للاستجواب، ووجهت إليه تهديدات على خلفية مواقفه المناهضة للاستيطان.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دار صلاح والعبيدية والشواورة وزعترة وحرملة ومراح رباح، إضافة إلى مخيم الدهيشة، حيث احتجزت الصحافي معاذ عمارنة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، وداهمت مزرعة دواجن في بلدة بيت فجار وأتلفت كميات من البيض. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة، وداهمت عدداً من المنازل من دون تسجيل اعتقالات.