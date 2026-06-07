- شهدت الضفة الغربية والقدس سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة 16 فلسطينياً، بينهم طفل في مخيم بلاطة، وإجبار الشقيقين أبو جمعة على هدم ذاتي لبناية في القدس. - اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة، وأبعدت الصحافي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز في بلدة الرام. - تعرضت مناطق مختلفة لاعتداءات المستوطنين، حيث اقتحموا تجمع عرب الكعابنة واعتدوا على عمال في جلجليا، بينما جرفت قوات الاحتلال طريقاً جنوب الخليل.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الأحد، اقتحامات واعتقالات ومداهمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة ستة عشر فلسطينياً، بينهم إصابة بالرصاص الحي. وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بشظية رصاص حي بالرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وجرى نقله للمستشفى. كما تعامل الهلال الأحمر مع 15 إصابة استنشاق غاز سام مسيل للدموع.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم. وانتشرت القوات على أسطح عدد من المنازل وفي الشوارع، فيما أطلقت الرصاص باتجاه الصحافيين الذين حاولوا تغطية الحدث دون الإبلاغ عن إصابات. وأشارت المصادر ذاتها، إلى وجود عدد من الطلبة العالقين داخل مدارسهم نتيجة الاقتحام.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال الشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور، تحت طائلة فرض غرامات مالية باهظة وتحميلهما تكاليف الهدم في حال تنفيذه بواسطة طواقم البلدية، بحسب محافظة القدس.

وتعود البناية إلى عام 2000، وكان مالكاها قد تعرضا خلال السنوات الماضية لمخالفات وغرامات متكررة، فيما أُجّل تنفيذ قرار الهدم عدة مرات قبل منحهما مهلة أخيرة تنتهي في 26 يونيو/حزيران 2026.

إلى ذلك، باشرت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، ضمن مشروع استيطاني جديد يستهدف أراضي المواطنين.

كما قررت سلطات الاحتلال إبعاد الصحافي المقدسي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى المبارك وأجزاء من البلدة القديمة لمدة ستة أشهر، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها مدخل بلدة الرام شمال القدس.

وفي سياق الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عشرة فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سعيد عليان أثناء رعايته للمواشي في منطقة واد أبو شبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي رام الله، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن جرافات تابعة للمستوطنين شرعت صباح اليوم، بأعمال تجريف وتوسعة في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة بمنطقة بطن الحلاوة شمال بلدة سنجل شمال رام الله، في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل والاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية وفرض وقائع ميدانية جديدة تمهيداً لتوسيع البؤر الاستيطانية.

إلى ذلك، أكد مليحات أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت تجمع عرب الكعابنة شرق رام الله برفقة مواشيها، في ممارسات أكد أنها تلحق أضراراً بأراضي وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، وتندرج ضمن الاعتداءات المتكررة التي تستهدف التجمعات البدوية والريفية في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، فيما جرفت قوات الاحتلال طريقاً يربط بين بلدات إذنا وحمصه ودورا جنوب الخليل، في خطوة تأتي في سياق التوسع الاستيطاني. كما اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الأحد، على عمال فلسطينيين في قرية جلجليا شمال رام الله بالضرب، وأجبروهم على مغادرة المكان.