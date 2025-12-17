- تصاعدت التوترات في الضفة الغربية مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متعددة، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين واعتقال العشرات، وتغيير دوام المدارس في جنين. - شملت الاقتحامات والاعتقالات محافظات نابلس، سلفيت، جنين، بيت لحم، رام الله، طولكرم، والخليل، مع تخريب المنازل. - اعتداءات المستوطنين تضمنت إحراق مركبتين وكتابة شعارات عنصرية، بينما اقتحموا بلدة كفل حارس وأدوا طقوسًا تلمودية، وهدمت جرافات الاحتلال منزلًا في القدس.

أصيب فلسطينيان واعتقل العشرات، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، جاء ذلك فيما أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، مركبتين فلسطينيتين وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عين يبرود شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين، اعتداء بالضرب، من قبل قوات الاحتلال في محافظة جنين بعد اقتحامها لعدد من أحياء جنين ثم انسحابها بعد ذلك.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من أحياء خروبة والمراح والحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد ساعات من المداهمات للمنازل وتفتيشها وتنفيذ تحقيقات ميدانية نتج عنها اعتقال أحد الشبان وإصابة فلسطينيين، بحسب ما أكدته مصادر محلية لـ"العربي الجديد". وأعلنت مديرية التربية والتعليم استبدال دوام مدارس مدينة جنين ليكون يوم غد الخميس بدلاً من اليوم.

في غضون ذلك، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شّنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طاولت 40 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية بما فيها القدس، بينهم طفل، وأسرى سابقون. وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات سلفيت، وجنين، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، ونابلس، وطولكرم، والخليل.

وبحسب النادي، فإنه إلى جانب ذلك يرافق عمليات الاعتقال، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرز هذه السياسات التحقيق الميداني الممنهج الذي طاول عشرات العائلات، في كل المحافظات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب نابلس، كما اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس، وبلدة كفر قليل جنوب شرق نابلس، والبلدة القديمة من مدينة نابلس، ومنطقة الضاحية في المدينة، حيث نفذت مداهمات وتفتيشات واعتقالات في بعض تلك المناطق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال القدس، وبلدة صيدا شمال طولكرم، والحي الغربي بمدينة طولكرم، ونفذت مداهمات وتفتيشات للمنازل، ودهمت منزلاً خلال اقتحامها مخيم العروب شمال مدينة الخليل واعتقلت أحد الشبان، كما نفذت مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت أحد الشبان، ودهمت عدة منازل خلال اقتحامها قرية دير استيا غرب سلفيت، فيما خربت محتويات عدد من المنازل خلال اقتحام بلدة الزاوية في محافظة سلفيت.

وفي القدس المحتلة، شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بدو شمال غرب القدس. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالبلدة.

إحراق مركبتين من قبل المستوطنين

وعلى صعيد الاعتداءات المستمرة للمستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم، مركبتين فلسطينيتين وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل في بلدة عين يبرود شرق رام الله. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي استيقظوا على ألسنة اللهب التي التهمت المركبتين، فيما حاول المستوطنون إحراق مركبات أخرى قبل أن يفرّوا من المكان بعد استيقاظ الأهالي.