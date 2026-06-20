الضفة الغربية | إصابات باعتداءات وهجمات للمستوطنين

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات متفرقة من قبل المستوطنين، حيث أصيب فلسطينيون بالرصاص والضرب في الخليل ونابلس وسلفيت، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. - تصدى أهالي قرية بورين لهجوم المستوطنين، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، بينما تعرضت أراضي زراعية في بيت أمرين وترمسعيا لاعتداءات متكررة. - في جنين، هدم مستوطنون "بركساً" زراعياً، ومنعت قوات الاحتلال المزارعين من حصاد محاصيلهم، لكن بعد تدخل حقوقي، سُمح لهم بالحصاد قبل أن يتعرضوا لهجوم جديد.

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال اعتداءات متفرقة نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لرجل وابنه خلال هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشار إلى تعامل طواقمه مع إصابة أخرى باعتداء بالضرب على الرأس والوجه من قبل المستوطنين لشاب أيضاً خلال الهجوم على بلدة صوريف، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى. وأكدت مصادر محلية أن أهالي قرية بورين جنوب نابلس تصدوا، مساء اليوم، لهجوم مستوطنين في الجهة الشرقية من القرية، ما أدى إلى هروبهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

كما أفادت المصادر بأن مستوطنين أقدموا على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في إطار اعتداءات متكررة على الأراضي الزراعية الفلسطينية. وفي محافظة سلفيت، تعرضت بلدة اسكاكا لهجوم من قبل مستوطنين، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة البدون في سلفيت، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

كذلك هدم مستوطنون "بركساً" زراعياً في بلدة عرابة جنوب جنين، بالتوازي مع إطلاق أغنامهم في ساحة منزل، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من حصاد محاصيلهم في سهل العرايض جنوب قرية سالم شرق نابلس وبالقرب من بلدة بيت فوريك، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مجلس قروي سالم ناصر اشتية، الذي أوضح أن قوات الاحتلال لاحقت المزارعين أثناء عملهم تحت تهديد السلاح بحجة قرب الأراضي من بؤرة استيطانية والطريق الالتفافي لمستوطنة "ألون موريه".

وأكد اشتية أنه بعد تدخل الارتباط الفلسطيني وإجراء اتصالات مع مؤسسات حقوقية، سُمح للمزارعين باستكمال الحصاد، إلا أن مستوطنين هاجموا المزارعين لاحقاً، وصادروا بعض المحاصيل والمعدات الزراعية، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.