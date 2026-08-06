- تصاعد العنف في مخيم قلنديا مع اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحويل منازل إلى مراكز تحقيق ميدانية، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص ومنع الطواقم الطبية من الدخول. - اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشمل إصابة ستة فلسطينيين وإحراق ممتلكات وأراضٍ فلسطينية، مما يعكس تصاعد العنف ضد الفلسطينيين. - استيلاء الاحتلال على منازل في رام الله والبيرة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مع اقتحامات واعتقالات وهدم منازل في القدس، ضمن تصعيد العمليات العسكرية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها على مخيم قلنديا وأجزاء من بلدة كفر عقب المجاورة شمالي القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة مداهمات وتفتيشات واسعة، وتحقيقات ميدانية واعتقالات. ويأتي هذا في وقت أصيب فيه ستة فلسطينيين، بينهم ثلاث نساء، الأربعاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على خربة الطوبا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

10 إصابات في مخيم قلنديا

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت حتى الآن مع 10 إصابات ناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال في مخيم قلنديا، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية التي أُخلِيَت، مشيراً إلى أن الجيش منع الطواقم خلال ساعات الليل من دخول المخيم، وأجبرها على المغادرة، ما حال دون الوصول إلى عدد من الحالات المرضية.

وبشأن التطورات الميدانية، قالت الصحافية ميس أبو غوش من مخيم قلنديا لـ"العربي الجديد"، إنه تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا، مع امتداد وجودها إلى أجزاء من بلدة كفر عقب، وسط حملات مداهمة واعتقالات ميدانية طاولت عشرات الشبان، واقتحام عشرات المنازل، وتحويل بعضها إلى مراكز تحقيق ميدانية، بالتزامن مع أعمال تخريب واسعة.

وأوضحت أبو غوش أن الاقتحامات التي يشهدها المخيم منذ بداية الاقتحام تتسم بالعنف، وتترافق مع اعتقالات يعقبها في كثير من الحالات الإفراج عن المعتقلين بعد التحقيق معهم حول النشاط السياسي، إضافة إلى تهديد الأسرى المحررين بإعادة اعتقالهم، والاعتداء بالضرب على عدد من الشبان. وأشارت أبو غوش إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال الاقتحام متفجرات لتفجير أبواب المنازل، ومن بينها منزل لعائلة عمار، حيث اعتُقل الأب قبل الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى إثر الاعتداء عليه.

مخاوف من سيناريو التهجير

وأكدت أبو غوش أن الأهالي يعيشون حالة قلق متزايدة من احتمال تكرار سيناريو التهجير الذي شهدته مخيمات جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، العام الماضي. وأكدت أبو غوش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عدداً من المنشآت التجارية منذ يوم أمس، كان آخرها صباح اليوم، في محيط حاجز قلنديا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمد أصلان، لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن "اقتحام جيش الاحتلال لا يزال مستمراً لليوم الثاني، مع مزيد من عمليات الدهم والتنكيل بالمواطنين، واقتحام المنازل وتكسير محتوياتها وسرقة الأموال والمصاغ الذهبي من عدد منها". وأضاف أن الوضع داخل المخيم "في غاية الصعوبة"، وأن قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية وتنفيذ اقتحامات للمنازل.

وأوضح أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل نحو 8 منازل إلى ثكنات عسكرية، فيما بلغ عدد المعتقلين حتى الآن نحو 20 فلسطينياً، مرجحاً ارتفاع الحصيلة مع استمرار العملية العسكرية. وأفاد أصلان بتسجيل 3 إصابات خطيرة من جراء الاعتداء بالضرب، بينها إصابة بكسر في الجمجمة، إضافة إلى أكثر من 60 إصابة بالاختناق من جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

بلغ عدد المعتقلين حتى الآن في مخيم قلنديا نحو 20 فلسطينياً

من جانبها، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات خلال عملية الهدم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أخلت منزل المواطن محمد جميل عمار داخل المخيم، وزرعت متفجرات بداخله وفجرت أجزاءً منه قبل اعتقاله. وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم وأعاقت نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات، كذلك علّقت لافتات تحريضية في عدد من شوارع المخيم تتوعد فيها المواطنين بمزيد من التصعيد.

وبحسب محافظة القدس، فقد فرضت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منعاً للتجول في شوارع بلدة كفر عقب المجاورة عبر مكبرات الصوت، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس، بما فيها شارع المعهد، وسط انتشار عسكري مكثف.

إصابات باعتداءات للمستوطنين في الضفة

إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع ست إصابات برضوض، بينها ثلاث نساء، من جراء اعتداء مستوطنين على عائلات في مسافر يطا، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد الناشط أسامة مخامرة "العربي الجديد"، بأن عدداً كبيراً من المستوطنين هاجم خربة الطوبا الليلة الماضية، واعتدوا بالضرب على السكان بعد مهاجمة مساكنهم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان، كذلك أحرق المستوطنون خمسة مساكن، وحطموا مسكناً آخر، ودمّروا منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، إلى جانب تخريب ممتلكات وإحراق بالات قش.

وفي وقت لاحق، أضرم مستوطنون النار في أراضٍ فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، وقطعوا، للمرة الثانية، أعمدة الكهرباء قرب قرية بيرين جنوبي المحافظة. وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، بلدة بيت فجار، وتمركزوا في منطقة الصوصة شرقي البلدة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، من دون تسجيل اعتقالات.

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الاحتلال يستولي على 3 منازل في البيرة

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر مالك ودير جرير شرق المدينة، واستولت على ثلاثة منازل في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة بعد إجبار سكانها على إخلائها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، قبل أن تقتحم حي أم الشرايط وتغلق الطريق الرئيس وتعرقل حركة الفلسطينيين.

كذلك اقتحم مستوطنون منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير برفقة أغنامهم، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي الفلسطينيين. وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم، فيما أظهرت مشاهد آثار الخراب الذي خلّفته القوات عقب مداهمة أحد المنازل في بلدة زيتا. وفي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

على صعيد منفصل، أفادت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي محمد شويكي ليل الأربعاء الخميس، على هدم جزء من منزله ذاتياً في حيّ واد ياصول ببلدة سلوان جنوب القدس، بعد تهديده بتنفيذ الهدم بآليات البلدية، رغم امتلاكه قراراً سابقاً بتجميد الهدم، حيث هدم مساحة تبلغ 40 متراً مربعاً، فيما لا يزال الجزء المتبقي من المنزل بانتظار جلسة محكمة مقررة في شهر آذار المقبل.

وفي سياق الاعتقالات، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة غرب نابلس واعتقلت الشاب يزن منذر ترابي، واعتقلت الأسير المحرر محمد إياد دغلس من قرية برقة شمال غرب نابلس، والشاب أحمد عبد الرؤوف يامين من قرية تل جنوب غرب نابلس، والمواطنة ميسم عبد الرؤوف فقيه من قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس.