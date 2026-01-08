الضفة الغربية | إرهاب المستوطنين يشرّد 20 عائلة بدوية شمال أريحا

أُجبرت نحو 20 عائلة فلسطينية، اليوم الخميس، على الرحيل القسري من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين والاعتداءات المتكررة بحق السكان. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن نحو 20 عائلة فلسطينية من عائلات العمرين (الكعابنة) أُجبرت على مغادرة مساكنها ومصادر رزقها في تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، بفعل هجمات المستوطنين المتواصلة، وما رافقها من اعتداءات وتهديدات مباشرة، في ظل غياب أي حماية للسكان.

وشدد مليحات على أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف تفريغ التجمعات البدوية في الأغوار، ويشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أوضح مليحات أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، صباح اليوم الخميس، تجمع شلال العوجا على ظهور الخيول، ما أدى إلى إصابة الفلسطينية كفاح شحادة محمد زابد، بعد تعرضها لركلة من أحد خيول المستوطنين، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، لا سيما النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.

وفي شأن آخر، أفاد حسن مليحات بأن مجموعات من المستوطنين حاولت، صباح اليوم الخميس، سرقة مواشٍ تعود للفلسطيني مثقال محمد فقها، في منطقة نبع الحمة، بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية، بعدما اقتربوا من موقع رعي المواشي وحاولوا الاستيلاء عليها، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، في ظل تكرار هذه الاعتداءات بحق مربي الثروة الحيوانية.

إلى ذلك، أشار مليحات إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت، صباح اليوم الخميس، إخطارات بوقف العمل في التجمع البدوي بمنطقة وادي مونس، غرب بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، موضحًا أن هذه الإخطارات من شأنها عرقلة حياة السكان وحرمانهم من استكمال أي أعمال إنشائية أو خدمية، بما يهدد مستقبل التجمع.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت صباح اليوم الخميس، عددًا من الصحافيين أثناء وصولهم إلى قرية الشباب في بلدة كفر نعمة، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة لتغطية فعالية، قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا. وفي شأن آخر، شرعت قوات الاحتلال، بهدم منزلين في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يعودان للفلسطينيين أشرف خطاب وليث نائل العابد، بعد أن كانت قد سلّمت أصحاب المنازل أوامر بإخلائها في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي جنين شمالي الضفة، استولت قوات الاحتلال على نحو 140 دونماً جديدة من أراضي قرية الفندقومية، تضاف إلى قرار سابق بالاستيلاء على 311 دونمًا، لترتفع المساحة الإجمالية للأراضي المستولى عليها إلى قرابة 450 دونمًا. كما نصب مستوطنون، صباح اليوم الخميس، غرفًا متنقلة بين أراضي الفندقومية وبرقة جنوب جنين، وسط مخاوف من تحويلها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

في القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في إطار سياسات التضييق ومراقبة تحركات الفلسطينيين، في حين اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ إجمالي عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 52 أسيرة، وذلك بعد أن اعتقل الاحتلال، خلال الأيام الثمانية الأولى من العام الجاري، خمس أسيرات، من بينهنّ صحافية، وأسيرتان محررتان.

وأكد النادي أنّ "هذا التصعيد الممنهج طاول النساء في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، لم يستثنِ القاصرات، كما شمل اعتقال النساء كرهائن، وهي سياسة طاولت العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه". وفي الوقت نفسه، قال النادي في بيانه إن الأسيرات يواجهن بعد اعتقالهنّ، ظروفًا صعبة جدًّا، إذ تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث يواجهن ظروف احتجاز قاسية وصعبة، جرّاء سياسة العزل الجماعي التي انتهجتها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ولا سيّما منذ بدء حرب الإبادة.

وبحسب النادي، فإن من أبرز هذه الجرائم: التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمّد، والاعتداءات الجنسية، وعلى رأسها التفتيش العاري، والتحرّش الذي وثّقت المؤسسة وقوعه في عدد من الحالات على يد السجّانات، إلى جانب الإرهاب النفسي، كالتهديد بالاغتصاب، وعمليات القمع الممنهجة، والاقتحامات المتكررة التي تتخللها اعتداءات بالضرب والإذلال، وإجبار الأسيرات على الركوع وهنّ مقيّدات، مع توجيه شتائم حاطّة بالكرامة الإنسانية.