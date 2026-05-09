الضفة الغربية | إرهاب المستوطنين يستهدف تهجير بدو المليحات وأبو فزاع

- تعرض تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة البلقاء شمال أريحا لهجوم من قبل مستوطنين، مما أدى إلى إصابة المواطن محمد أحمد غوانمة بجروح خطيرة في الرأس، وسط مناشدات الأهالي لتوفير الحماية لهم. - يواصل المستوطنون محاصرة تجمع "أبو فزاع" البدوي شرق رام الله، حيث تشمل الاعتداءات قطع المياه وتخريب الممتلكات، بهدف تهجير السكان ضمن حملة تطهير عرقي مستمرة. - في جنوب الضفة الغربية، تعرض المواطن محمد عبد الحميد الحمامدة لاعتداء أثناء عمله في أرضه، بينما اقتحمت قوات الاحتلال نابلس واعتقلت ثلاثة شبان.

أصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم السبت، بجروح في رأسه خلال هجوم نفذه مستوطنون على تجمع عرب المليحات البدوي بمنطقة البلقاء شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل عشرات المستوطنين محاصرة تجمع "أبو فزاع" البدوي شرق قرية الطيبة شرقي محافظة رام الله.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين هاجموا صباح اليوم السبت، تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة البلقاء شمال مدينة أريحا، واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد أحمد غوانمة بجروح في الرأس، عقب اقتحام منزله والاعتداء عليه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت إصابته بأنها بالغة.

وأشار مليحات إلى أن الأهالي أطلقوا مناشدات عاجلة للوقوف إلى جانبهم وتوفير الحماية لهم، معربين عن مخاوفهم في ظل تكرار هذه الهجمات باستمرار بحق التجمعات البدوية. وأوضح مليحات أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد مليحات أن عشرات المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على تجمع أبو فزاع "كراميلو" شرق بلدة الطيبة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل تصاعد التضييق على السكان في المنطقة. وأوضح مليحات أن الاعتداءات شملت محاصرة التجمع وقطع المياه عنه، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم، ما تسبب بأضرار ومعاناة متواصلة للسكان.

وتهدف حملة الإرهاب التي يقودها المستوطنين ضد تجمع "أبو فزاع" إلى تهجير سكانه، استكمالاً لعملية التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المنطقة خلال العامَين الأخيرين. وقال سكان من التجمع لـ"العربي الجديد" إن المستوطنين يحاصرون المنازل منذ أيام ليلاً نهاراً، ويردّدون عبر مكبرات صوت عبارات تدعو أبناء التجمع إلى الرحيل، وسط اعتداءات وتخريب للممتلكات.

وفي جنوب الضفة الغربية، أفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اعتدوا، اليوم السبت، على المواطن الفلسطيني محمد عبد الحميد الحمامدة أثناء عمله في حصد المحاصيل الزراعية بأرضه في منطقة تل ماعين شرق يطا جنوب الخليل. وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة شبان، من بينهم أسيران محرّران.