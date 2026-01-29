الضفة الغربية | إحراق منازل بهجوم مستوطنين على قرية بدوية شرقي القدس

- شهدت قرية "خلة السدرة" البدوية هجمات عنيفة من المستوطنين، حيث أضرموا النيران في عدد من البيوت وأغلقوا الطريق المؤدي إليها، مما أدى إلى إصابة مواطنين وتدمير ممتلكات، بينما اقتحمت قوات الاحتلال القرية بآليات عسكرية. - كثف المستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير القرى البدوية والاستيلاء على الأراضي، بينما جددت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة حزما، مغلقة مداخلها ومستخدمة قنابل الصوت والغاز. - خلال اقتحام بلدة حزما، نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات واسعة، وأغلقت الطرق، مما أدى إلى شلل الحركة، واستولت على مركبات ومنازل، محولة بعضها إلى مراكز تحقيق وثكنات عسكرية.

أضرم مستوطنون النار، مساء الأربعاء، في عدد من بيوت الفلسطينيين في قرية "خلة السدرة" البدوية قرب بلدة مخماس، شمال شرقي القدس، في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن محافظة القدس قولها إن مستوطنين هاجموا القرية البدوية وأضرموا النيران في عدد من البيوت، وذلك بعدما أغلقوا في وقت سابق الطريق الوحيد المؤدي إلى المنطقة. وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية بعدة آليات عسكرية.

وتعرضت القرية، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات متكررة من المستوطنيين، تخللها الاعتداء على عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب وإصابتهم بجروح، وتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها، وإحراق مساكن ومركبات، في الوقت الذي أجبرت فيه قوات الاحتلال عددا من المتضامنين الأجانب على إخلاء القرية، وفق وكالة وفا.

وكثف المستوطنون خلال الأعوام الأخيرة هجماتهم الإرهابية على شتى المناطق والقرى في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير العشرات من القرى البدوية، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي لصالح الاستيطان، إضافة لتقطيع أوصال الضفة ومحاصرة العديد من البلدات.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت اقتحامها لبلدة حزما، شمال شرقي القدس المحتلة، بعد ساعات من انسحابها منها. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أعادت اقتحام البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المحال التجارية، وأجبرت أصحابها على إغلاقها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالحواجز العسكرية، ومنعت دخول أو خروج المركبات، مشيرة إلى أن العشرات من سكان البلدة عالقون داخل مركباتهم أمام الحواجز العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من البلدة، في وقت سابق من الأربعاء، عقب اقتحام وإغلاق واسع استمر على مدار يومين، تخلله فرض حصار مشدد، ومداهمات واسعة للمنازل، وقيود قاسية على حركة المواطنين. وبحسب الدائرة الإعلامية في محافظة القدس، فقد بدأ الاقتحام عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، حيث أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، والطرق الوعرة البديلة، وأقامت حواجز عسكرية وسواتر ترابية، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحركة داخل شوارع البلدة.

وخلال الاقتحام، نفذت قوات الاحتلال عشرات عمليات الاقتحام والمداهمة للمنازل والمحلات التجارية، واعتقلت 13 مواطنا، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 حالة تحقيق واستجواب ميداني داخل المنازل، تعرض عدد من المواطنين خلالها للضرب والتنكيل. كما استولت قوات الاحتلال على أكثر من 35 مركبة ودراجة نارية، وثلاثة منازل في البلدة، وحولت أحدها إلى مركز تحقيق ميداني، فيما حُوّلت منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية خلال فترة الاقتحام، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.