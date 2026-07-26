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الضفة الغربية | إحراق مسجدين ومركبات ومنزل في تصاعد لاعتداءات المستوطنين

تقارير عربية
رام الله

محمود السعدي

محمود السعدي
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26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:53 (توقيت القدس)
خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، 25 يوليو 2026 (حازم بدير/ فرانس برس)
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شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، منذ مساء السبت وفجر الأحد، اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون أحرقوا خلالها مسجدين، ومركبات وآليات ومنشآت، إلى جانب الاعتداء على عدد من الفلسطينيين، وإغلاق طرق ومهاجمة مركبات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات، ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي في حديث مع "العربي الجديد"، أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجد الرحمة، وهو قيد الإنشاء، ويقع جنوب غربي بلدة قصرة جنوب نابلس، وكتبوا شعارات معادية تدعو إلى الانتقام، باللغة العبرية على جدرانه، فيما سارع الأهالي إلى إخماد النيران. وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجد قرية كور جنوب طولكرم، وخطوا عبارات عنصرية على جدرانه.

كذلك كشفت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا حيّ الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأضرموا النار في منزل المواطن عبادة مليطات، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، علاوة على خطهم شعارات انتقامية باللغة العبرية.

وفي شمال غرب رام الله، هاجم مستوطنون قرية بيتللو وأحرقوا مركبات خلال اعتدائهم على القرية. وقال رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان في حديث مع "العربي الجديد"، إن القرية شهدت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، ثلاثة اعتداءات نفذها مستوطنون، بدأت بالاعتداء على شركة الكهرباء في منطقة عين الزرقا، قبل أن يقدموا قرابة الساعة الثالثة فجراً على إحراق ثلاث مركبات قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة وكتابة شعارات استفزازية. وأوضح أن إحدى المركبات احترقت بالكامل، فيما تعرضت الثانية لأضرار جزئية، والثالثة لأضرار كبيرة.

مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية تل في نابلس، 24 يوليو 2026 (إكس)
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وأشار رضوان إلى أن المستوطنين هاجموا مساء أمس طاقم المجلس وشركة الكهرباء بالعصي والحجارة ورشوا غاز الفلفل في أثناء محاولة إصلاح شبكة الكهرباء، مشيراً إلى أن التيار لا يزال مقطوعاً عن منطقة عين الزرقا، ما يهدد نحو 1500-2000 دونم من الأراضي الزراعية ويؤثر في مضخات الري.

وفي منطقة كسارة عين سامية شرقي رام الله، هاجمت مجموعات من المستوطنين، فجر اليوم، الموقع، وأحرقت جرافة وثلاث شاحنات، واعتدت بالضرب على عمال الحراسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، نُقلوا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله

"العربي الجديد" يتابع التطورات في الضفة الغربية المحتلة أولاً بأوّل...

 

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قطر والكويت والأردن وإسبانيا تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

 

03:14 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
عباس يطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان في الضفة

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، والاتحاد الاوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن، طالب فيها بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد عباس، في رسائله، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيداً خطيراً نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المسلحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية، والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان، وتصعيد إرهاب المستوطنين، وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار عباس إلى أن هذه السياسات تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك، وما قد ينجم عنه من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد عباس على التزام دولة فلسطين بخيار السلام العادل والشامل، وبحل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

12:49 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
جيش الاحتلال يحذّر: عنف المستوطنين قد يجرّ لاستدعاء الاحتياط

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ تعزيز القوات العسكريّة في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب تزايد اعتداءات المستوطنين وتصدي الفلسطينيين لها، قد يدفع لجولة إضافية من استدعاء قوات الاحتياط، على ما أوردته صحيفة هآرتس، اليوم الأحد، مشيرةً إلى أن ما سبق يأتي في وقتٍ لا ترغب فيه إسرائيل بالمساس بجاهزية الجيش لمواجهة محتملة في لبنان، قد تندلع في حال حدوث تصعيد مع إيران. 

التفاصيل في هذا الرابط:

رصد
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جيش الاحتلال يحذّر من عنف المستوطنين بالضفة: قد يضر بجاهزيتنا للحرب

12:43 PM
إقامة بؤرة استيطانية جديدة غربي رام الله

شرع مستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقتي واد الزيتون والكركفة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وفق ما أكده رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في حديث مع "العربي الجديد". وبحسب صباح، فإن البؤرة أقيمت في آخر الأراضي التي ما زال يمتلكها أهالي القرية بعد مصادرة آلاف الدونمات لأجل البؤر الاستيطانية المحيطة، ولم يبقَ للقرية سوى أراضي المخطط الهيكلي المبني عليها منازل القرية.

12:40 PM
أوامر عسكرية بإزالة أشجارٍ والاستيلاء على أراضٍ

أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين جديدين في محافظة جنين، يقضي الأول بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود لبلدتي جبع وعجة جنوب جنين، بمساحة 32.941 دونماً، فيما يقضي الثاني بالاستيلاء على 22.026 دونماً من أراضي بلدة اليامون غرب جنين.
 

12:39 PM
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات باعتداءات الاحتلال بنابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت في قرية تل جنوب غرب نابلس مع إصابة رجل (53 عاماً) من جراء اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، وقدم له العلاج ميدانياً. كذلك تعاملت في منطقة المساكن الشعبية وشارع المي بمدينة نابلس مع إصابة رجل (40 عاماً) وشاب (35 عاماً) من جراء اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، ونُقلا إلى المستشفى.

12:38 PM
اعتقالات في جنين وطولكرم طاولت قيادياً في حماس

داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في ضاحية ارتاح، وضاحية اكتابا، ومنطقة إسكان الموظفين في مدينة طولكرم، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، كذلك اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت ستة مواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال فتى من مدينة الخليل، والشاب عز الدين دروزة، نجل الشهيد صلاح الدين دروزة، من منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس المحرر إبراهيم جبر من حي الهدف في مدينة جنين، فيما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت عدداً من المنازل واحتجزت الشيخ نصر عمارنة. واقتحمت حي خروبة بمدينة جنين، وداهمت منازل فيها، واعتقلت الشاب عمر أبو عقل، شقيق الشهيد رأفت أبو عقل.
 

12:37 PM
استمرار الاعتقالات في قرية تل بعد يومين من المجزرة

قال رئيس مجلس قروي تل، وليد زيدان، لـ"العربي الجديد" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية قرابة الساعة الثانية والربع فجر اليوم، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طاولت عدداً من المنازل، تخللها العبث بمحتوياتها، واعتقلت نحو 12 مواطناً، ليضافوا إلى عدد من المعتقلين الذين اعتُقِلوا أمس".

وأكد زيدان أن قوات الاحتلال توجهت مجدداً إلى منزل الشهيد فاروق رمضان الذي استشهد بالمجزرة التي وقعت الجمعة، وأعادت أخذ قياسات له، بعدما كانت قد أجرت قياسات مماثلة أمس، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية.
 

12:35 PM
اعتقالات في جنين ونابلس

اندلع حريق في منطقة متنزه نيسان قرب حي الهدف في مدينة جنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية وغازية خلال اقتحام المنطقة، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت قواته في شوارعها صباح اليوم الأحد، وداهمت إحدى البنايات واعتقلت شاباً وسيدة فلسطينية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية تل جنوب غرب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت 12 شاباً.

12:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
مستوطنون يغلقون الطرق بين سلفيت وقلقيلية

أغلق مستوطنون الطريق قرب مستوطنة "عمانوئيل" بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة والعصي، دون الإبلاغ عن إصابات. وفي خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، استولى مستوطنون على المركبة الخاصة بالمواطن سليمان جميل بني عودة، بعد اعتراض طريقه.
 

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