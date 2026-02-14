- في القدس، أُجبر المقدسيان رامي البكري وسمير عليان عرار على هدم منزليهما ذاتيًا لتجنب غرامات بلدية الاحتلال بسبب البناء دون ترخيص، حيث هدم البكري منزله في بيت حنينا وعرار في جبل المكبر. - في الضفة الغربية، نفذ المستوطنون اعتداءات شملت إعطاب مركبات وتسييج وتجريف أراضٍ، بينما شهدت مناطق مثل مخيم بلاطة مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت واعتقلت شبانًا. - في مسافر يطا، هاجم المستوطنون شبانًا واحتجزت قوات الاحتلال الفلسطيني عادل الحمامدة، مما زاد من التوترات والقلق بين السكان.

اضطر مقدسيان إلى هدم منزليهما، مساء أمس وصباح اليوم السبت، بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع اقتحامات عسكرية واعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من مناطق الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات واعتقالات وأضرار واسعة في الممتلكات. وجاء ذلك في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تطاول منازل الفلسطينيين وأراضيهم، وسط استمرار المواجهات والتوتر الميداني في عدة محافظات.

وأفادت محافظة القدس، في بيان صحافي، بأن المقدسي رامي البكري هدم، اليوم السبت، منزله ذاتياً في شارع الزيتونة ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، تنفيذاً لقرار هدم صادر عن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال نفذت البلدية عملية الهدم. وتبلغ مساحة المنزل 35 متراً مربعاً، ويتكون من غرفة ومطبخ وحمام، وكان يقطنه البكري وزوجته المتزوجان حديثاً، علماً أن المنزل قائم منذ ثماني سنوات.

وبحسب البيان، أخطرت بلدية الاحتلال البكري بقرار الهدم قبل نحو أسبوعين، ما اضطره إلى تنفيذ الهدم بيده خشية تكبد تكاليف إضافية، خاصة أنه سبق أن دفع مخالفات تقدر بنحو 40 ألف شيكل (عملة إسرائيلية)، عدا رسوم المحامي وتكاليف الشروع في إجراءات الترخيص. وفي السياق ذاته، أكدت محافظة القدس أن المقدسي سمير عليان عرار أُجبر، أمس الجمعة، على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء من دون ترخيص. ويقع المنزل على مساحة 80 متراً مربعاً، ويقطنه سبعة أفراد، وهو قائم منذ عام 2018، فيما حررت بلدية الاحتلال بحقه مخالفات بناء تقدر بنحو 100 ألف شيكل.

وأشار بيان محافظة القدس إلى أن عرار تقدم بخرائط تنظيم للبناء عام 2014 بطلب من البلدية، واستعان بمحاميين ومهندسين لمتابعة الملف، إلا أن طواقم بلدية الاحتلال حررت له في العام ذاته مخالفتين بقيمة نحو 80 ألف شيكل و17,500 شيكل، وهو ما يزال يسدد هذه المخالفات حتى نهاية عام 2027. وكانت طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت منزل عرار بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2026، وأمهلته 21 يوماً لتنفيذ قرار الهدم، ما اضطره إلى هدم منزله ذاتياً لعدم قدرته على تحمل تكاليف الهدم في حال نفذته البلدية.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقدموا فجر اليوم السبت على إعطاب إطارات أكثر من 10 شاحنات ومركبات تعود لمواطنين في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. كما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بإبعاد المقدسي خليل العباسي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد، عقب اعتقاله ظهر أمس الجمعة في أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة. من جانب آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت صباح اليوم السبت مع إصابة مواطن (59 عاماً) بالرصاص الحي في القدم قرب جدار الفصل العنصري في منطقة دار صلاح شرق بيت لحم، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في السياق، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم السبت مخيم بلاطة شرق نابلس، وانتشرت في عدد من أحيائه، وأجبرت عدداً من العائلات على إخلاء منازلها، وأحدثت تفجيراً داخل مقر تنظيم حركة فتح في المخيم يُعتقد أنه ناجم عن عبوات ناسفة محلية الصنع، من دون وقوع أضرار، علماً بأن المقر كان قد تعرض للقصف قبل نحو عامين. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ثلاثة شبان من بلدة مادما جنوب نابلس، كما اقتحمت الليلة الماضية مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، من دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وشهدت محافظة بيت لحم، اليوم السبت، سلسلة اقتحامات طاولت مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، وبلدات تقوع وزعترة والعبيدية والشواورة ودار صلاح والخضر ومراح رباح، من دون تسجيل اعتقالات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء وسيرت دوريات راجلة، من دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات. وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أُصيب شاب فلسطيني بجروح في الفخذ برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الجمعة.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الجمعة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أغلقت القوات المحال التجارية وسط البلدة واعتلت أسطح عدد من المنازل والمحلات. من جانب آخر، أقدم مستوطنون اليوم السبت على تسييج أراضٍ فلسطينية في سهل بلدة المغير الشرقي شمال شرق رام الله، بحماية من قوات الاحتلال. كما جرف مستوطنون مساء الجمعة أراضي زراعية في القرية وحطموا أشجار زيتون في المنطقة الجنوبية من قرية المغير، فيما أطلق مستوطنون اليوم السبت الرصاص الحي تجاه شبان حاولوا طرد رعاة من أراضيهم في القرية، من دون وقوع إصابات.

وفي السياق، أكدت منظمة البيدر الحقوقية في بيان لها أن مستوطنين هاجموا اليوم السبت ثلاثة شبان من عائلة الدبابسة وأصابوهم بكدمات ورضوض في أثناء عودتهم إلى قرية خلة الضبع في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، ما استدعى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، في ظل تواصل الاعتداءات بحق الأهالي في المنطقة. وأشارت منظمة البيدر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الفلسطيني عادل الحمامدة في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، عقب قيام مستوطنين بإطلاق مواشيهم في محيط مسكنه، ما سبَّب حالةً من التوتر، كما اقتحمت مساكن الأهالي في خربة الحلوة بمسافر يطا وشرعت في تفتيشها وتخريب محتوياتها، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين السكان، خاصة الأطفال والنساء. كما نفذ مستوطنون صباح اليوم السبت عمليات تجريف في أراضٍ زراعية فلسطينية بمنطقة القعدة التابعة لبلدة ديراستيا غرب سلفيت، في استمرار للاعتداءات التي تستهدف أراضي المواطنين.