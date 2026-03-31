الضفة الغربية | إجبار عائلات بدوية على الرحيل واعتقالات بعدة محافظات

- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 عائلة بدوية على مغادرة تجمع خلة السدرة شمالي القدس، في إطار سياسة التهجير القسري، حيث أغلقت الطرق المؤدية للتجمع بالمكعبات الإسمنتية لعزل المنطقة وإحكام السيطرة عليها. - تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني والثلاثين، بينما تحرض "جماعات الهيكل" على اقتحامه خلال "عيد الفصح" العبري، مما يشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف قدسية المكان. - شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال، بينما نصب مستوطنون كرفانات في جنوب الخليل لتوسيع النشاط الاستيطاني، وجرفت جرافات الاحتلال أراضي في سلفيت.

أجبر مستوطنون الليلة الماضية واليوم الثلاثاء عائلات بدوية على الرحيل من تجمع خلة السدرة البدوي القريب من بلدة مخماس، شمالي القدس، تزامناً مع اقتحامات للاحتلال وتنفيذ اعتقالات واعتداءات استيطانية. وبحسب محافظة القدس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مجموعات من المستوطنين، تجمع خلة السدرة البدوي القريب من بلدة مخماس، شمالي القدس، حيث أعلنت المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، ومنعت أي وجود فلسطيني فيها بشكل كامل.

ووفق محافظة القدس، فقد أجبرت قوات الاحتلال 16 عائلة بدوية تقطن المنطقة منذ نحو ربع قرن على مغادرتها قسراً، في انتهاك واضح لحقهم في السكن والاستقرار، يندرج ضمن سياسة التهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات البدوية في محيط القدس. وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة تهدف إلى تفريغ التجمع من سكانه وإحكام السيطرة عليه. وسبقت هذا الاقتحام إجراءات تصعيدية أخرى، حيث أغلقت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية الطرق المؤدية إلى التجمع باستخدام المكعبات الإسمنتية، ما أدى إلى عزل المنطقة وفرض واقع جديد على الأرض، ومنع تنقل السكان بشكل كامل، في محاولة واضحة لدفعهم للرحيل القسري.

في شأن آخر، تواصل سلطات الاحتلال ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفق محافظة القدس، فإنه بينما يمنع الفلسطينيون من دخول المسجد الأقصى، تواصل "جماعات الهيكل" المزعومة التحريض المكثف على اقتحامه خلال "عيد الفصح" العبري، والدعوة لأداء شعائر ذبح القرابين بداخله، مطالبة بافتتاحه ما بين الثاني والتاسع من إبريل/نيسان المقبل، في تصعيد خطير يستهدف قدسية المكان وسلامته.

في سياق آخر، قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن الشقيقين مصعب وأنس بصبوص بشروط تضمنت الحبس المنزلي والإبعاد عن بلدة سلوان، جنوب القدس، لمدة تسعة أيام، إضافة إلى كفالة مالية بقيمة 1000 شيكل لكل منهما. إلى ذلك، أُصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله وبلدة كفر عقب الليلة الماضية، حيث نُقلا لتلقي العلاج عقب إصابتهما في الأحداث.

أما في جنوب الخليل، فقد أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين نصبوا، اليوم الثلاثاء، بيوتاً متنقلة (كرفانات) على أراضي قرية بيرين بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية "متسبي زيف"، في خطوة جديدة لسرقة الأراضي وتوسيع النشاط الاستيطاني. وفي محافظة سلفيت، أكد مليحات أن جرافات الاحتلال جرفت، اليوم الثلاثاء، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين قرب مدخل بلدة دير استيا، ما أدى إلى اقتلاع عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة، التي تشكل مصدراً رئيسياً لرزق العائلات هناك.

وشهدت قرية المغير، شمال شرقي رام الله، اقتحاماً جديداً من المستوطنين لأراضي الأهالي صباح اليوم. في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في عدة محافظات من الضفة الغربية فجر اليوم والليلة الماضية، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.