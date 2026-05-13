- اقتحم آلاف المستوطنين، بينهم وزير المالية الإسرائيلي وأعضاء كنيست، قبر يوسف في نابلس تحت حماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى تأخير دوام المدارس. كما اشتعلت النيران في أراضٍ ببلدة جالود نتيجة قنابل الغاز. - هاجم مستوطنون منازل في سنجل وسرقوا أغنامًا، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، مما أدى إلى إصابات بين الفلسطينيين. كما نصب مستوطنون خيامًا في سهل خربة صرة تمهيدًا لإقامة بؤر استيطانية جديدة. - اعتقلت قوات الاحتلال محاميًا فلسطينيًا في دورا وشبانًا في نابلس وبروقين وقلقيلية، وأخطرت بالاستيلاء على منزل في السيلة الحارثية لأغراض عسكرية.

اقتحم آلاف المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، قبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت المنطقة، فيما أدى المستوطنون طقوساً وصلوات تلمودية. وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أغلقت فجر اليوم، عدداً من الشوارع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام آلاف المستوطنين قبر يوسف، حيث أدوا طقوساً وصلوات تلمودية في المكان، فيما استمر الاقتحام حتى صباح اليوم. وبحسب المصادر، فقد اضطرت المدارس إلى تأخير الدوام نحو ساعة لحين انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين من المنطقة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من خمسة آلاف مستوطن اقتحموا قبر يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية باشتعال النيران، فجر الأربعاء، في أراضٍ ببلدة جالود، نتيجة قنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال توفير الحماية للمستوطنين، عقب تصدي شبان لهجوم نفذه مستوطنون على القرية. وفي بلدة سنجل شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، هاجم مستوطنون صباح اليوم، منزلاً في الأطراف الغربية للبلدة، وسرقوا عدداً من الأغنام من تجمع بدوي في المكان، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين، وتطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، بحسب مصادر محلية.

كما هاجم مستوطنون، مساء أمس الأربعاء، تجمع دار أبو فزاع شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أنّ مستوطنين نصبوا، مساء الثلاثاء، خياماً في سهل خربة صرة غرب نابلس، تمهيداً لإقامة بؤر استيطانية جديدة ضمن سياسة التوسع الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين. وأشار مليحات إلى أن قوات الاحتلال شرعت، مساء الثلاثاء، بتجريف أراضٍ فلسطينية في منطقة واد الرشا التابعة لأحد التجمعات البدوية جنوب شرق قلقيلية، شمال غربي الضفة.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عقب اقتحامها مدينة دورا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، المحامي الفلسطيني معتز أبو عرقوب، بعد مداهمة عدد من المنازل واحتجاز شبان والتحقيق الميداني معهم، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وفق مصادر محلية. كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بمدينة نابلس، وشاباً آخر عقب اقتحام بلدة بروقين غرب سلفيت، شمالي الضفة، فيما اعتقلت، مساء الثلاثاء، فتى خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

في سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالاستيلاء على منزل في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لما أسمتها "أغراضاً عسكرية"، وذلك بحسب مصادر محلية.