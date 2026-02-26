- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، استهدفت رئيس مجلس قروي المغير وأسرى محررين، مما أدى إلى مواجهات وإصابات، خاصة في محافظة الخليل. - في نابلس، استولت قوات الاحتلال على مركبات واعتدت على مواطنين، بينما شهدت محافظات أخرى اعتقالات واعتداءات، بما في ذلك اعتقال ناشطين وتخريب المنازل. - في القدس وبيت لحم والأغوار الشمالية، نفذ المستوطنون اعتداءات واقتحامات، وأصدرت قوات الاحتلال إخطارات هدم، بينما أدى 35 ألف شخص صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، طاولت رئيس مجلس قروي المغير، شمال شرقي رام الله، وأسرى محررين، ومواطنين في محافظات مختلفة، فيما اندلعت مواجهات ميدانية، ووقعت إصابات، بالتوازي مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من المناطق.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم رئيس المجلس، أمين أبو عليا، عقب مداهمة منزله الساعة الرابعة والنصف فجراً. وأوضح أن هذا الاعتقال هو الثاني خلال أشهر، بعدما سبق أن اعتقل نتيجة تحريض من مستوطنين عليه. كما أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب إيهاب عاهد النعسان أثناء مروره عبر حاجز كارميلو المقام شرقي رام الله وسط الضفة.

وفي محافظة الخليل، جنوبي الضفة، تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الليلة الماضية، مع إصابة شاب (35 عاماً) وُصفت بالخطرة جداً، جراء إصابته بعدة رصاصات، حيث تسلمته الطواقم من جيش الاحتلال قرب بلدة يطا جنوبي الخليل، ونقلته إلى المستشفى. كذلك أعلنت وزارة الصحة وصول أربع إصابات إلى مستشفى دورا الحكومي، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على فلسطينيين من قرية الطبقة في بلدة دورا جنوبي الخليل، مؤكدة أن حالتهم مستقرة.

وشهدت بلدتا سعير شمال شرقي الخليل ودورا جنوبها مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، فيما اقتحمت بلدات الظاهرية، جنوبي الخليل، وتفوح غربها، إضافة إلى منطقة وادي الهرية في مدينة الخليل، وانتشرت في شوارعها. كما أفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال طاردت مجموعة من العمال الفلسطينيين في منطقة "أم قصة"، جنوب شرقي يطا، ما أدى إلى إصابة أحدهم ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت، مساء أمس الأربعاء، على عدد من مركبات الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية، واعتدت على شاب هناك، بالتزامن مع استمرار مداهمة المنازل لليوم الثالث على التوالي، وإجراء تحقيقات ميدانية مع السكان. كما اقتحمت القوات مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقلت الشاب سامح الأسمر بعد مداهمة منزله، كما نفّذت اقتحامات في بلدات بيت إيبا، غربي المدينة، وكفر قليل جنوبها، وبيت فوريك شرقها.

وخلال اقتحام بلدة كفر قليل جنوبي نابلس، تعرّضت مسنة (60 عاماً) ورجل (58 عاماً) وشاب (24 عاماً) للضرب على أيدي قوات الاحتلال، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي قرية سالم شرق نابلس، انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم بعد اعتقال الشاب خالد عاكف اشتية والفتى محمد عمران عواد (17 عاماً). كما اعتقلت الأسير المحرر أحمد سمير عودة في بلدة حوارة جنوبي نابلس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، وأغلقت الشارع الرئيسي، واحتجزت عدداً من الشبان والأطفال، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي اقتحاماتها المتكررة لبلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وسط انتشار عسكري واسع ومداهمات تخللها تكسير أبواب وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي، فيما يعيش السكان حالة من القلق مع استمرار الاقتحامات، كما اقتحم مستوطنون منزل عائلة أبو عواد في سهل ترمسعيا شمالي رام الله من دون أن يُبلغ عن اعتداءات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، الشاب أسيد الريماوي خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال من دون تسجيل إصابات. وفي قلقيلية، شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، أجبرت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمين سعسع على تسليم نفسه عقب اقتحام منزله وتهديد عائلته والاعتداء عليها، قبل أن تنسحب من المدينة بعد حملة اعتقالات طاولت ستة أسرى محررين هم: أمين سعسع، ولطفي جعيدي، وحسام اللبده، وأنس داوود، وعمار شوبكي، وشريف الغليون.

وفي محافظة طولكرم شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة آية حاتم فقها من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بعد اقتحام منزل عائلتها، حيث تعرضت للضرب واعتُدي على والدتها، كما تعرّضت محتويات المنزل للتخريب. كذلك اعتقلت المحامي مؤمن محمد الصافي من مدينة طولكرم، والشاب محمد عبد الدايم من مخيم طولكرم بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق المدينة. وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوبي جنين، وانتشرت في شوارعها وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت وسط مدينة جنين واعتدت على شاب، واعتقلت الأسير المحرر يحيى فاخوري، بعد مداهمة منزله في بلدة جبع جنوبي المحافظة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، الناشط محمد أبو الحمص من منطقة باب الساهرة، في مدينة القدس، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمالي المدينة من دون ورود معلومات عن اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وسيّرت دوريات راجلة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع من دون تسجيل إصابات، قبل أن تقتحم مدينة بيت لحم لاحقاً.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أكد مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين اقتحموا، مساء أمس، تجمع شكارة البدوي شرق بلدة دوما، جنوبي نابلس، مستخدمين جرارات زراعية، وتجولوا في محيط منازل الفلسطينيين وأقاموا حفلاً صاخباً بالموسيقى أمام البيوت، في سلوك وُصف بالاستفزازي، وأثار حالة من الخوف والتوتر بين السكان. كما نفّذ مستوطنون أعمال تجريف في أراضي الفلسطينيين بمنطقة عكاشة شرق بلدة قصرة جنوبي نابلس.

الاحتلال يسلّم إخطارات هدم واقتحامات للأقصى واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات هدم لمنازل في القدس وبيت لحم والأغوار الشمالية بالضفة الغربية، كما وقعت اقتحامات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات نفذها مستوطنون بالضفة الغربية. وبحسب محافظة القدس، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال حي رأس العامود وتعليق أوامر الهدم داخل المنازل.

في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة. وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن سلطات الاحتلال أصدرت 12 إخطاراً بهدم منشآت زراعية ومصادرة أراضٍ تبلغ مساحتُها 65 دونماً.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين شرعوا بتسييج أراضٍ إضافية في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية قرب خيام الفلسطينيين، في خطوة تهدد بمزيد من التوسع الاستيطاني. وبحسب مليحات، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم ستة منازل في خربة الدير جنوب شرق بيت لحم، معظمها مأهول بالسكان، فيما نصب مستوطنون خيمة استيطانية في محيط قرية الرشايدة، في خطوة يُخشى أن تكون تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

واقتحم مستوطنون منطقة خربة المراجم، التابعة لبلدة دوما، جنوب شرق نابلس برفقة أبقارهم، ودخلوا إلى أراضٍ زراعية يستخدمها الأهالي للرعي والزراعة، ما أدى إلى حالة توتر في المنطقة التي يعتمد سكانها على الزراعة والثروة الحيوانية مصدر دخل رئيسياً. وأُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومداهمة أحد المنازل.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أُصيبت سيدة فلسطينية برضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون بعد إطلاق مواشيهم في حقول الأهالي ومحيط منازلهم، حيث تلقت العلاج ميدانياً، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتعتقل الشاب لؤي أبو عبيد، وفق الناشط أسامة مخامرة.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع سمرة، واعتقلت الشاب ذياب دراغمة من خيامه، كما اعتقلت الشاب عبد الله عايش من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزل عائلته، إضافة إلى اعتقال الشاب خالد أبو لطفية من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي بلدة زعترة، شرق بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية لمدخل رأس الواد، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين. في حين أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين خرجوا من البؤر الاستيطانية المقامة في محيط خربة "أم قصة" جنوب مسافر يطا، طاردوا الليلة الماضية مركبةً تقل عمالاً فلسطينيين في منطقة البادية، أثناء محاولتهم الوصول إلى البلدات العربية داخل أراضي عام 1948، وأطلقوا النار عليها بصورة عشوائية.

ووفق المصادر، أسفر إطلاق النار عن إصابةِ المواطن تامر قيسية (35 عاماً) برصاص المستوطنين، مؤكدة أن عملية إطلاق النار نُفذت من قبل المستوطنين دون مشاركة جنود الاحتلال. وعقب الحادثة، اقتحمت قوات الاحتلال المكان واحتجزت العمال الذين كانوا برفقة قيسية داخل المركبة قبل الإفراج عنهم لاحقاً، وجرى تسليم المصاب إلى طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي نقلته إلى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل لتلقي العلاج. كما استولى المستوطنون على المركبة ونقلوها إلى البؤرة الاستيطانية المجاورة لمنطقة "أم الدرج".

وأوضح المتحدث باسم مستشفى الميزان، شريف الطردة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن إصابة قيسية "خطيرة وحرجة جداً وغير مستقرة"، مشيراً إلى أن الرصاصة استقرت في رأسه، فيما تواصل الطواقم الطبية منذ مساء أمس التعامل مع الحالة بدقة في محاولة لإنقاذ حياته.

وفي قرية "الطبقة" جنوب مدينة دورا، أُصيب أربعة شبان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح. ووُصفت إحدى الإصابات بالحرجة قبل أن تستقر صباح اليوم، بينما صُنفت الإصابات الأخرى بالمتوسطة، بحسب ما أفاد به ضابط الإسعاف في بلدية دورا، أسامة الشحاتيت، لـ"العربي الجديد".

وبَيَّن الشحاتيت أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغاً بوجود إصابات في القرية، وعند الوصول تبيّن أن جميع المصابين تعرضوا للضرب الشديد في الرأس والصدر والأطراف. وأكد الشحاتيت أن إحدى الإصابات في الرأس كانت حرجة ثم استقرت، فيما أفاد المعتدى عليهم بأن عملية ضربهم وسحلهم في شوارع القرية جرت دون سابق إنذار.

وفي خربة "حي الطيران" التابعة لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، اقتحم ثلاثة مستوطنين مساكن المواطنين وحاولوا سرقة أغنامهم، وعندما فشلوا في ذلك اعتدوا على الأهالي برش الغاز المسيل للدموع في وجوههم. وقال أحد المعتدى عليهم، خالد أبو شرخ، لـ"العربي الجديد": "إن المستوطنين اقتحموا مساكن العائلات بعد الساعة الثانية فجراً وتجولوا فيها، وحين خرجت لمواجهتهم رشّوا الغاز في وجهي، وهاجموا الجيران، ثم انسحبوا مباشرة".

وأشار أبو شرخ إلى أن أحد المستوطنين القادمين من البؤر الاستيطانية المقامة قرب بلدة السموع جنوب شرق الخليل سبق أن سرق 45 رأساً من الأغنام تعود للعائلة قبل نحو أربعة أشهر، ويحاول بين الحين والآخر تكرار عملية السرقة.

35 ألف شخص يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى في الليلة العاشرة من رمضان

أدى نحو 35 ألف شخص، مساء اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. ويأتي أداء هذا العدد من الأشخاص الصلاة رغم القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى جانب إبعاد صحافيين ونشطاء ومرابطين عنه.

وفي سياق ذي صلة، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أنه جرى الإفراج عن الصحافي أحمد جلاجل بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، بعد اعتقاله من ساحات المسجد قبيل أذان مغرب اليوم الخميس.