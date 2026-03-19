- استُشهد عايد عزات عرار بعد اعتداء مستوطنين عليه في منتجع "صوفيا بارك"، حيث اقتحموا الموقع واعتدوا عليه جسدياً ولفظياً، مما أدى إلى وفاته دون تقديم إسعافات. يأتي هذا ضمن سلسلة هجمات المستوطنين في المناطق الفلسطينية. - الاقتحامات في "صوفيا بارك" جزء من "مسارات سياحية استيطانية" تنفذها "شبيبة التلال"، وتؤدي إلى تخريب محدود. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. - مستوطنون أقاموا منازل متنقلة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في صانور، مما يثير مخاوف من إعادة الوجود الاستيطاني. بالتزامن، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، مما يعكس تصاعد التوترات.

استُشهد المواطن الفلسطيني عايد عزات عرار (60 عاماً) من قرية قراوة بني زيد، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الخميس، إثر إصابته بجلطة، عقب اقتحام مستوطنين منتجع "صوفيا بارك" حيث كان يعمل حارساً، والاعتداء عليه. وقال مدير عام المنتجع رامي عرار في حديث مع "العربي الجديد"، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الموقع، وقامت بدفع الحارس، وسط مشادات كلامية، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وارتطامه بجدار، وإصابته بجلطة، موضحاً أن الحارس كان يعاني أساساً من مشاكل صحية تتعلق بالقلب.

وأشار عرار إلى أن أحد المستوطنين قام بعد ذلك بالدوس على رأس الشهيد، مؤكداً أن حالته تدهورت سريعاً بعد ذلك، قبل أن يفارق الحياة، لافتاً إلى أن سبب الوفاة كان جلطة، "لكنها جاءت نتيجة المضايقات والاعتداء الذي تعرّض له، ورغم كل ما جرى، لم يقدّم المستوطنون له أي إسعاف بعد سقوطه، بل أحدهم داس على رأسه، ثم غادروا المكان".

وبيّن عرار أن الاقتحام يأتي ضمن "مسارات سياحية استيطانية" تنفذها مجموعات تعرف بـ"شبيبة التلال"، التي تنطلق من بؤر استيطانية قريبة، بينها بؤرة في منطقة قرية فرخة بمحافظة سلفيت، وتقوم باقتحام مناطق مصنفة "أ"، مروراً بعدة بلدات وقرى في ريف رام الله وسلفيت، وصولاً إلى طرق رئيسية مرتبطة بمستوطنات في المنطقة. وأكد عرار أن منتجع "صوفيا بارك" يقع ضمن مناطق مصنفة "أ"، وفق اتفاقية أوسلو، ولا توجد فيه مستوطنات، ويكرر المستوطنون عمليات الاقتحام للمنطقة، مشيراً إلى أن الاعتداء الأخير تخلله بعض التخريب المحدود، نظراً إلى إغلاق الأبواب في الموقع.

من جانبها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية استشهاد عرار (60 عاماً)، إثر نوبة قلبية، عقب اعتداء المستوطنين عليه أثناء اقتحام المتنزه الذي كان يعمل فيه حارساً. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية، التي تستهدف المواطنين في أماكن عملهم ومصادر رزقهم، في ظل حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأكدت الهيئة أنه باستشهاد المواطن عرار، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الحالي إلى 10، فيما ارتفع العدد منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 45 شهيداً. وأكد رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، أن المستوطنين يصعّدون اعتداءاتهم بشكل ملحوظ، مستغلين أجواء الحرب والتوتر الإقليمي، لتوسيع دائرة الإرهاب المنظم بحق المواطنين الفلسطينيين، وفرض وقائع استيطانية على الأرض، مشدداً على أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين أقدموا اليوم الخميس، على إقامة منازل متنقلة (كرفانات)، ورفع الأعلام الإسرائيلية، في بلدة صانور الواقعة جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية. وبحسب مليحات، تأتي هذه التحركات في المنطقة التي تم إخلاؤها عام 2005 ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي آنذاك، ما يثير مخاوف من محاولات إعادة الوجود الاستيطاني في الموقع.

وأشار مليحات إلى أن إقامة هذه البؤر الاستيطانية المتنقلة قد تمثل خطوة أولية نحو تثبيت وجود دائم. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم وليل أمس الأربعاء، عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل عدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.