- شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في الاعتداءات، حيث أصيب فلسطينيون برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة، بما في ذلك بلدة عطارة ومخيم بلاطة للاجئين، مع استمرار الاقتحامات والهجمات على المنازل والممتلكات. - استلمت طواقم الشؤون المدنية الفلسطينية جثمان الشهيد خالد حوبي بعد أربعة أشهر من استشهاده، بينما استولى مستوطنون على ثمار الزيتون في قرية شوفة، وحاولوا دهس أطفال في مسافر يطا. - تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب غزة، مما أدى إلى استشهاد 1049 فلسطينيًا وإصابة الآلاف واعتقال الآلاف، بينهم أطفال.

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بجروح بالرصاص الحي في الظهر خلال هجوم شنّه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية. وشهدت البلدة اقتحاماً من جيش الاحتلال بالتزامن مع هجوم نفذه المستوطنون على المنازل وممتلكات المواطنين في عطارة.

إلى ذلك، أصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) برصاص جيش الاحتلال في القدم، وجرى نقله للمستشفى.

وفي سياق منفصل، استلمت طواقم الشؤون المدنية الفلسطينية مساء اليوم، جثمان الشهيد خالد منير عبدالقادر حوبي من بلدة زيتا شمال طولكرم شمال الضفة، والذي استشهد برصاص الاحتلال قبل أربعة أشهر، ليوارى الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه. كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استلام جثمان الشهيد حوبي على حاجز جبارة ونقله إلى المستشفى.

من جهة أخرى، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مساء اليوم، مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ ببلدة الرام شمال القدس، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى. وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، استولى مستوطنون على ثمار الزيتون من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، بعد إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم.

إلى ذلك، أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستوطناً حاول في حادثتين منفصلتين دهس مجموعة من الأطفال أمام منازل ذويهم في منطقة شعب البطم وخلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، لكنه فشل ولاذ بالفرار.

وهاجم مستوطنون مسلحون بالحجارة مساء اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا الاستيلاء على منزل المواطن إبراهيم الجبور، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، كما اقتحم مستوطنون مسلحون، بحماية من قوات الاحتلال، تل ماعين الأثري في الخليل، بعدما أغلقت تلك القوات المنطقة ومنعت تنقل المواطنين لتأمين عملية الاقتحام.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.