- شهدت الضفة الغربية توترات متزايدة، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم مهاجمته مجندة، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة بعد اعتقاله ونقله إلى منشأة عسكرية. - تزامنت الأحداث مع اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتقالات واسعة شملت أطفالًا ومسؤولين محليين، واقتحامات لقرى وبلدات باستخدام قنابل الصوت والغاز. - في القدس المحتلة، أُجبر فلسطينيون على هدم منازلهم ذاتيًا تحت ضغط بلدية الاحتلال، ضمن سياسات تهدف للتضييق عليهم، وفرضت عليهم غرامات مالية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق النار على فلسطيني محتجز في قاعدة عسكرية شرقي الضفة الغربية المحتلة، بزعم قيامه بمهاجمة مجنّدة. وقال الجيش في بيان: "تحرّر مشتبه به كان موقوفاً في قاعدة عسكرية في غور الأردن من قيوده صباح اليوم، وهاجم مجنّدة، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة". وأضاف أن مجنّدة أخرى كانت في المكان "حيّدت المشتبه به بإطلاق النار".

وفيما أشار جيش الاحتلال إلى نقل المجنّدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لم يتطرّق إلى مصير الفلسطيني المصاب، لكن القناة 12 العبرية الخاصة، قالت إنه تم إطلاق النار على ركبتيه، واصفة جراحه بالمتوسطة. وأوضحت القناة أن الفلسطيني المصاب "في الخمسينيات من عمره، وجرى اعتقاله أمس (الجمعة) عند جسر اللنبي (دون ذكر الأسباب)، ونُقل مباشرة إلى الاحتجاز في منشأة عسكرية (لم تسمّها)". وأضافت: "هناك هاجم المشتبه به المجنّدة بعصا، ما أدى إلى إصابتها إصابة سطحية". و"جسر اللنبي" هو التسمية الإسرائيلية المعتمدة لمعبر الكرامة الفلسطيني، المعروف أيضاً أردنياً بـ"جسر الملك حسين"، وهو المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة إلى العالم، عبر الأردن.

إلى ذلك، شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامناً مع اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المدن والبلدات، وسط اندلاع مواجهات ووقوع إصابات. وأصيب ثلاثة شبان في هجوم نفذه المستوطنون على منطقة المخبة في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأكدت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع ثلاث إصابات بالضرب في الأغوار الشمالية، ونقلت إحدى الحالات إلى المستشفى، فيما عولجت إصابتان ميدانياً، كما أجبر مستوطنون رعاة الماشية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية على مغادرة المراعي ومنعوهم من رعي مواشيهم. وأصيب فلسطينيان بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين بين قرية رمون وبلدة دير دبوان شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رمون بالتزامن مع اعتداء المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. كما هاجم مستوطنون محطة المياه في منطقة عين سامية قرب كفر مالك، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مدخل قرية المغير، ورعوا أغنامهم في سهل القرية، ما تسبب تخريب ممتلكات ومحاصيل زراعية.

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اقتحم مستوطنون محيط أحد المنازل في خطوة استفزازية من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتداءات. واعتدى مستوطنون على ثلاثة شبان في أراضي بيت أمرين شمال غرب نابلس، ما أدى إلى إصابتهم برضوض. كما هاجم مستوطنون أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث تصدى لهم السكان وسط مواجهات ترافقت مع احتكاكات من مسافة قريبة في منطقة رأس العين بين قصرة وجالود، إضافة إلى مواجهات في منطقة الوجه الشامي بين كفر قدوم وبيت ليد شرق مدينتي طولكرم وقلقيلية.

واقتحم مستوطنون محيط المدرسة الجديدة في قرية جوريش جنوب نابلس، وأطلقوا مواشيهم بين منازل الفلسطينيين في قرية دوما جنوب نابلس. وفي منطقة الأغوار وأريحا، رعى مستوطنون أغنامهم بين مساكن الفلسطينيين في قرية فصايل الوسطى شمال أريحا، واقتحموا منزل عائلة عبيات. كما اقتحموا تجمع معازي جبع البدوي شمال شرق القدس في محاولة للاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم، قبل أن يتصدى لهم السكان، وفق ما أفاد به المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات "العربي الجديد".

أما في محافظة الخليل ومناطق مسافر يطا، فقد نفذ مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال أعمال عربدة واستفزازات في منطقة خلة النتش جنوب الخليل، وأطلقوا الرصاص باتجاه بلدة صوريف شمال الخليل من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما اقتحموا البلدة القديمة في الخليل في مشهد استفزازي.

وفي بلدة سعير شمال الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي منطقة حمروش، فيما أطلق آخرون قطعانهم قرب مساكن المواطنين في خربة المركز وشعب البطم وخربة الحلاوة بمسافر يطا، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل وضيق الخناق على العائلات، في مشهد يتكرر في عدة قرى وخرب بالمنطقة.

واقتحم مستوطنون قرية المنيا شرق بيت لحم ومنطقة خلة النحلة في واد رحال جنوب بيت لحم، واعتدوا على الأهالي وطردوهم من أراضيهم الزراعية ومنعوهم من العمل فيها، كما أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية ما ألحق أضراراً بالمحاصيل ومصادر رزق الأهالي. من جهتها، اعتقلت شرطة الاحتلال مواطناً من قرية الرشايدة في بيت لحم بعد ملاحقته والاستيلاء على مركبته، واعتقلت شاباً آخر في منطقة المينا بعد الاعتداء عليه ومصادرة مركبته.

كما اعتقلت المواطن محمد حمدان الهريني من واد الرخيم غرب سوسيا في الخليل، ونحو 21 فلسطينياً من بلدة عزون شرق قلقيلية، بينهم طفل، خلال اقتحام موسع شمل مداهمة منازل والتحقيق الميداني معهم قبل الإفراج عنهم لاحقاً. واعتقلت كذلك مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مراد شتيوي من منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، واعتقلت الفتى ليث أكرم محمد اخليل (16 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقلت أيضاً رئيس مجلس قروي الزويدين في بادية يطا سعيد إبراهيم اطعيمات، فيما استولت على عدد من المركبات خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس واستجوبت شباناً قبل الإفراج عنهم. ونفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاقتحامات شملت مدناً وقرى عدة، بينها مدينة نابلس ومخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل هناك وانتشرت في الشوارع. كما اقتحمت قرى المغير واللبن الشرقية وعزون وكفر عقب، وأطلقت قنابل الغاز، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل دير جرير شرق رام الله، وأغلقت حاجز عطارة شمال رام الله.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدات رامين وبلعا وعنبتا وكفر اللبد وقفّين شرق طولكرم، وقطنة شمال غرب القدس، واليامون غرب جنين، ودير رازح جنوب شرق دورا في الخليل. واندلعت مواجهات في عدة مناطق، بينها عابود ورأس كركر غرب رام الله ومدينة البيرة، إضافة إلى بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس، وبلدة اليامون غرب جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بأن المواطن الفلسطيني ماجد السلايمة شرع بتنفيذ هدم قسري لمنزله في حي الأشقرية ببيت حنينا تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال بحجة البناء من دون ترخيص، بعد فرض مخالفات تتجاوز 100 ألف شيكل. كما أُجبر المواطن الفلسطيني أمجد ناجي فراج على تنفيذ هدم ذاتي لمنزله في حي شومان، ببيت حنينا، البالغة مساحته 80 متراً مربعاً ويؤوي عشرة أفراد، بعد فرض مخالفات بقيمة 40 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية، وذلك تفادياً لغرامات إضافية.