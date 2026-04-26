الضفة | إصابات واعتقالات وسط تصاعد هجمات المستوطنين

- شهدت الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث اقتلع المستوطنون 400 شجرة زيتون في ترمسعيا، واختطفوا مسناً في قلقيلية، واعتدوا على مزارعين في مناطق مختلفة، مما أدى إلى تدمير الممتلكات الزراعية. - نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقالات، وأغلقت مداخل بلدة تقوع، واعتدت على مركز اقتراع في الخليل، مما أدى إلى إصابات واختناق بين الفلسطينيين. - تصاعدت الاعتداءات منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 1154 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750، واعتقال قرابة 22 ألفاً، مما يعكس تزايد التوتر والعنف.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، والليلة الماضية، اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طاولت أراضي زراعية ومنازل ومواطنين فلسطينيين، بالتزامن مع حملات دهم واعتقال وإغلاق مداخل بلدات، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتلعوا اليوم الأحد، نحو 400 شجرة زيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله. من جانب آخر، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين اختطفوا أمس السبت، المسن شاهر الطويل، وهو في الستينيات من عمره، من مدخل بلدة فرعتا شرقي قلقيلية، واعتدوا عليه قبل نقله إلى مستوطنة "جلعاد" المقامة على أراضي قلقيلية، ثم أفرجوا عنه بعد ساعات، علماً بأنه والد الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمينة الطويل.

في غضون ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين اقتحموا اليوم، تجمع الشجرة البدوي شرقي بلدة دوما جنوبي نابلس برفقة قطيع من الأبقار، وقاموا برعيها داخل أراضي المواطنين، كما أطلق مستوطنون أمس، مواشيهم في محيط منازل الفلسطينيين في منطقة حمروش شرقي بلدة سعير شمالي الخليل. إلى ذلك، أكد مليحات أن مستوطنين اعتدوا كذلك على مزارعين في منطقة البلقا "العوسج" المصنفة (أ) شمالي أريحا أثناء عملهم في أراضيهم، واستولوا خلال الاقتحام على مركبة تعود لأحد المواطنين من عرب الرشايدة. وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أمس بركساً زراعياً في بلدة بيتا جنوبي نابلس، كما هاجموا منزلاً في بلدة قصرة جنوبي نابلس، وحاصروا العائلة داخله بعد فصل التيار الكهربائي عنه.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عمليات اقتحامات ودهم للمنازل واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين. من جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم باستخدام السواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم عبر عدة مداخل رئيسية للبلدة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في الفخذ قرب جدار الفصل المقام على أراضي بلدة الرام شمالي القدس، إذ جرى نقله إلى المستشفى. كما سجلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال اقتحام قرية دوما جنوبي نابلس إصابة شاب (27 عاماً) برصاص حي في الفخذ، وإصابة شابة (28 عاماً) بشظايا رصاص في الوجه، ونقلا إلى المستشفى.

ومساء السبت، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، في تجمّع قرى جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على فلسطينيين بالضرب ما أدى إلى إصابة 6 منهم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها في الخليل تعاملت مع 6 إصابات، في اعتداء نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مركز اقتراع، في تجمّع قرى "خلة المية" جنوب الخليل، مشيرة إلى تقديم العلاج الميداني للمصابين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت في اتجاه المواطنين، ما تسبب في اختناق عدد منهم، وحطمت عدداً من المركبات. وتجمّع قرى "خلة المية" يضم 6 تجمعات سكانية فلسطينية، هي: خلة المية، الديرات، إرفاعية، أم لصفا، البويب، أم الشقحان. وجاء هذا الاقتحام عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الفلسطينية، ومواصلة فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الأحد.

وعلى صعيد إرهاب المستوطنين المتفشي في الضفة، أغلق مستوطنون، مساء السبت، دوار مخماس شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين تجمعوا على الدوار القريب من قرية مخماس، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا). كذلك اعتدى مستوطنون، مساء السبت، على مزارعين في أراضيهم بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وأطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاههم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة منذ ذلك التاريخ إلى استشهاد 1154 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفاً و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.