الضرب في طبل التاريخ

- أُثير جدل حول المشاركات العربية في حرب أكتوبر 1973، مع استدعاء مواقف تاريخية لزعماء مثل جمال عبد الناصر، مما أدى إلى إسقاطات غير دقيقة تهدف إلى تغذية توجهات سياسية معينة. - تم التركيز على الجزائر ومستوى مشاركتها في حرب 1967، حيث يُستخدم التاريخ لتبرير مواقف سياسية حالية ودعم خيارات دول عربية تحت ضغوط معينة، مع محاولة لتشكيل مواقف أكثر تقبلاً للسياسات الأمريكية. - الجزائر تجنبت الاصطدام السياسي مع مصر، مفضلة دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على علاقات عربية متوازنة، وتجنب الخلافات التاريخية.

عشية ذكرى حرب أكتوبر 1973، كان قد تجدّد جدل لافت حول المشاركات العربية في المجهود الحربي ضد إسرائيل، ضمن محاولات إسقاط متعسّف على وضع مغاير ومختلف تماماً. قد يحدث في سياقات سياسية ما أن تُستدعى مواقف وتصريحات ومضمون خطابي لزعيم أو مسؤول كان فاعلاً أو صانع قرار محلياً أو إقليمياً في مرحلة من المراحل، على سبيل إعادة قراءة التاريخ واستيعاب الدروس المجربة، وهذا بُعد مطلوب وبالغ الإيجابية، لكن هذا الاستدعاء يفقد حقيقته من اللحظة التي يجرى فيها فصله عن سياقه وظروفه، وربطه بشكل متعسف براهن لا يمت له بصلة، لتغذية توجّه وإسناد خط سياسي معين، أو لإضعاف موقف أو طرف.

هذا الذي حدث قبل أيام مع تسجيلات الزعيم المصري جمال عبد الناصر، ولعل أكثر بلد أريد أن توجّه بشأنه هذه التسجيلات كان الجزائر في علاقة بمستوى مشاركتها في حرب عام 1967. من غير الضروري حشد الحقائق وضخ معلومات حول المشاركة الجزائرية في المجهود الحربي، ذلك أن الدفاع عن التاريخ مهمة المؤرخين قبل كل شيء، لكن ثمة بعدين سياسيين في المسألة، يستحقان الوقوف عندهما في هذه المرحلة العربية بالغة الخطورة، والتي يفترض أن يتوجه فيها كامل النسق السياسي والإعلامي العام، باتجاه توظيف كل المقدرات لتعزيز الموقف العربي، ونحو إسعاف الفلسطينيين للخروج من دائرة الإبادة، والقضية من مسار التصفية.

المستوى الأول يتعلّق بأنه لم يعد خافياً أن هناك محاولة لإعادة بناء المواقف عبر خلط الأوراق وتشكيل عجينة عربية تكون أكثر تقبلاً للموقد الأميركي، وهذه المحاولة تتجلّى عبر توظيف السياقات التاريخية، لتبرير تموضع معين، أو إسناد رمزي لخيارات اتجهت نحوها دول وأطراف عربية، سواء نتيجة قراءتها المحلية والإقليمية للوضع وتقديراتها لمآلات الأمور، أو بموجب ضغوط فرضت عليها ذلك، فاستدعاء مسألة الاحتكاك الجغرافي بالنسبة لمصر مع الأراضي المحتلة، في مقابل بُعد الجزائر عن أرض المعركة مباشرة، يدخل في نطاق الإحالة إلى نوع من المزايدة التي لم تكن الجزائر طرفاً فيها، لا في السابق ولا في الوقت الحاضر، لا على القاهرة ولا على غيرها.

المستوى الثاني يرتبط بهندسة لتجفيف الموقف الجزائري المتقدم بشأن القضية الفلسطينية، وحشر الجزائر في زاوية ضيقة بإظهارها في صورة البلد المزايد سياسياً، كجزء من مسعى التشويش وتشويه مجهود سياسي وقيامها بدور يتناسب مع مواقفها المبدئية، وبما تستدعيه الاستحقاقات الظرفية الفلسطينية الحرجة والعصيبة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسورية وغيرها، وهي مواقف ليست رافعة سياسية، لكنها تمثل ثابتاً جزائرياً يتأسس على حزمة من القيم الثورية التي تجسدت في كل المحطات ومراحل الصراع العربي الإسرائيلي.

ربما كانت القراءة الجزائرية، على الصعيد الرسمي والإعلامي، لهذه الهندسة المتورمة، سليمة، بحيث اقتضت الحكمة تجنّب الانسياق نحو الاصطدام مع القاهرة، ومنع أي مماحكة سياسية وإعلامية، وعدم الضرب في طبل التاريخ (حدثت خلافات سياسية مصرية جزائرية أعقبت انقلاب 19 يونيو/ حزيران 1965 الذي قام به الرئيس هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة)، وتجاوز اختبار المناكفة لئلا يفاقم ذلك العلاقات العربية ـ العربية المأزومة أصلاً. ثمة قاعدة في السياسة تقول إنما الحيلة في ترك الحيل.