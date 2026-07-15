الصين وكوريا الشمالية: تعزيز القيمة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية

- زيارة وانغ هو نينغ إلى كوريا الشمالية تأتي في إطار التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث يقود وفداً من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية. - شهدت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية تحسناً ملحوظاً، مع زيارات متبادلة بين الزعيمين، واتفاقات لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية والشؤون العسكرية. - تسعى الصين وكوريا الشمالية لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، مع التركيز على التبادلات الاقتصادية والتعاون العسكري المحتمل، مستندين إلى معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

بدأ وانغ هو نينغ، رابع أعلى مسؤول صيني، زيارة إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة من التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الشمالية. وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، سيقود وانغ وفداً من الحزب الشيوعي والحكومة في زيارة دولة تستمر يومين. ووانغ عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وهي الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الحزب، كما أنه رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي أعلى هيئة استشارية سياسية.

تأتي الرحلة بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الكوري الشمالي باك تاي سونغ، التي استمرت ثلاثة أيام إلى بكين للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين لمعاهدة الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، وهي رحلة تضمنت لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة الماضي. وخلال الاجتماع، دعا شي بكين وبيونغ يانغ إلى توسيع التعاون بينهما، والحفاظ على "عزيمة استراتيجية راسخة"، و"الدفاع بحزم عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية"، وفقًا لبيان صيني.

تحسن ملحوظ للعلاقات بين الصين وكوريا الشمالية

هذا وشهدت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية تحسناً ملحوظاً منذ العام الماضي. فقد زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الصين في سبتمبر/أيلول الماضي، لحضور فعاليات مناهضة للحرب اليابانية، وأجرى هناك محادثات مع شي جين بينغ. كما زار شي بيونغ يانغ الشهر الماضي، في أول زيارة له منذ سبع سنوات. واتفق الزعيمان على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية وإنفاذ القانون والشؤون العسكرية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول فرص إحياء التبادلات العسكرية بين الجانبين.

رسائل بين زعيمي الصين وكوريا الشمالية

عن الغاية من زيارة وانغ هو نينغ، إلى كوريا الشمالية في هذا التوقيت، قال المختص في الشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد": تأتي الزيارة في إطار استمرار التفاعلات المتكررة مؤخراً بين مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، خاصة أنها لا تتزامن مع فعاليات هامة تستدعي إرسال ممثلين أو نواب من بكين أو بيونغ يانغ.

توقع جينغ وي أن ينقل وانغ هو نينغ رسالة تتعلق بتطورات المنطقة إلى كيم جونغ أون

وأشار إلى أنه وفق السجلات التاريخية فإنه لا توجد فعاليات رئيسية مقررة في كوريا الشمالية حالياً، كما أن أهم حدثين في شهر يوليو/تموز هما ذكرى توقيع معاهدة الصداقة والتعاون المتبادلة بين الصين وكوريا الشمالية في 11 يوليو، وقد أرسلت كوريا الشمالية باك تاي سونغ، إلى بكين في هذه المناسبة، مع ذلك، في الذكرى الستين عام 2021، اكتفى الزعيمان بتبادل رسائل التهنئة، ولم يرسلا وفوداً رفيعة المستوى للمشاركة في أي احتفالات رسمية.

وأشار جينغ وي إلى أن يوم هدنة الحرب الكورية، الموافق 27 يوليو، يُعد حدثاً هاماً آخر أيضاً في يوليو، حيث تُقام فعاليات مختلفة سنوياً من قِبل الصين وكوريا الشمالية. ولكن في العام 2023، بمناسبة الذكرى السبعين للهدنة، أرسلت بكين وفداً برئاسة لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، لحضور الاحتفالات. ولكن هذا العام التواريخ متباعدة جداً، لذا من غير المرجح أن تكون زيارة وانغ هو نينغ، لهذا الغرض، فضلاً عن أن الحزب الشيوعي الصيني لم يصدر أي بيانات ذات صلة.

تقارير دولية حسابات الصين من العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

في ضوء هذه المعطيات، توقع جينغ، أن ينقل وانغ هو نينغ، رسالة تتعلق بتطورات المنطقة، إلى كيم جونغ أون، نيابة عن شي، أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لأن التواصل وجهاً لوجه أكثر أماناً من التواصل عبر الأقمار الاصطناعية. وأشار إلى أن المسؤول الصيني لم يزر سوى ثلاث دول منذ توليه رئاسة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مارس/آذار 2023: فيتنام في 2024، ولاوس وإندونيسيا في 2025.

مرحلة جديدة من الشراكة بين الصين وكوريا الشمالية

من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في بكين، جيانغ قوه، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه عندما التقى باك تاي سونغ، مع شي، قبل أيام، ذكر أن كيم جونغ أون، طالب بتطوير العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية لتصبح أقوى علاقة استراتيجية، بينما صرح شي في كلمته بضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهذا يعطينا لمحة عن مسار العلاقات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه خلال زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانع في يونيو/حزيران الماضي، قرر شي وكيم استئناف العلاقات الصينية الكورية الشمالية بشكل كامل، مما دفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. كما تعهد الزعيمان بأنهما سوف يستغلان إعادة فتح المعابر الحدودية بالكامل بوصفها فرصة لتعزيز التبادلات الاقتصادية الثنائية بشكل كبير، وألمحا إلى تعاون عسكري محتمل. وهذا يمثل، بحسب جيانغ، مستوى أعمق من التفاعل، فهو لا يقتصر على التعاون العام فحسب، بل يشمل أيضاً التآزر في مجالات جوهرية كالشؤون العسكرية والأمنية، فضلاً عن البيانات المشتركة والمواقف المنسقة في الشؤون الدولية. وأضاف: بالطبع لزيارة وانغ هو نينغ، علاقة بهذا الأمر، إذ يبدو أن البلدين يتجهان نحو شراكة تعاونية استراتيجية تنطلق من أساس معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بينهما.

يشار إلى أن الصين ترفض بشكل قاطع التحالفات العسكرية الرسمية الملزمة، على غرار بروتوكولات التعاون الدفاعي المشترك، التي ترتبط فيها العديد من الدول. ومع ذلك، كانت قد وقّعت معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع كوريا الشمالية في العام 1961، والتي تعتبر بمثابة اتفاقية الدفاع المتبادل الدائمة الوحيدة للصين مع دولة أجنبية.