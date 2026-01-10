الصين وروسيا وإيران تبدأ مناورات في مياه جنوب أفريقيا

- بدأت الصين وروسيا وإيران مناورات بحرية مشتركة في جنوب أفريقيا ضمن عملية "لبريكس بلس"، لتعزيز سلامة الشحن والأنشطة الاقتصادية البحرية، في ظل توترات مع الولايات المتحدة. - "بريكس بلس" هو توسيع للتكتل الجيوسياسي الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويشمل الآن ست دول أخرى، منها مصر وإندونيسيا والسعودية. - المناورات تأتي وسط تصاعد التوترات مع إدارة ترامب، التي تتهم دول بريكس بانتهاج سياسات معادية وتهدد بفرض رسوم جمركية إضافية.

بدأت الصين وروسيا وإيران، اليوم السبت، أسبوعاً من المناورات البحرية المشتركة في مياه جنوب أفريقيا، في ما وصفه البلد المضيف بأنه عملية "لبريكس بلس" تهدف "لضمان سلامة الشحن والأنشطة الاقتصادية البحرية"، و"بريكس بلس" هو توسيع للتكتل الجيوسياسي الذي يضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وينظر إليه الأعضاء على أنه ثقل موازن للهيمنة الاقتصادية الأميركية والغربية. ويشمل "بريكس بلس" ست دول أخرى.

وتجري جنوب أفريقيا روتينياً تدريبات بحرية مع الصين وروسيا، لكن هذه المناورات تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعديد من دول "بريكس بلس"، مثل الصين، وإيران، وجنوب أفريقيا، والبرازيل. وتضمّ مجموعة بريكس الموسعة أيضاً مصر، وإندونيسيا، والسعودية، وإثيوبيا، والإمارات. وقال مسؤولون عسكريون صينيون يقودون مراسم الافتتاح، إنّ البرازيل ومصر وإثيوبيا تشارك بصفة مراقبين.

وقال الجيش الجنوب أفريقي، في بيان، "تجمع مناورات "الإرادة من أجل السلام 2026" قوات بحرية من دول بريكس بلس... من أجل عمليات السلامة البحرية المشتركة وتدريبات العمل البيني". وقالت اللفتنانت كولونيل إمبو ماتيبولا، القائمة بأعمال المتحدث باسم العمليات المشتركة، لـ"رويترز" إنّ جميع الأعضاء تمت دعوتهم. ويتهم ترامب دول مجموعة بريكس بانتهاج سياسات "معادية للولايات المتحدة"، وهدّد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع الأعضاء بنسبة 10%.

