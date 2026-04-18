الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران

- الصين مستعدة لنقل أو خفض مستوى 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب من إيران، في إطار صفقة لإنهاء الحرب، إذا طلبت منها واشنطن وطهران ذلك، بينما تنفي إيران موافقتها على نقل مخزونها. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على أن الولايات المتحدة ستتلقى اليورانيوم المخصب من إيران، مشيراً إلى أن القصف الأميركي حوله إلى غبار، بينما تركز المحادثات الحالية على إنهاء الحرب. - البرنامج النووي الإيراني يشكل نقطة تعقيد رئيسية في المفاوضات، حيث تمتلك إيران أكثر من 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%.

أعربت الصين عن استعدادها لحيازة أو خفض مستوى نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب الذي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب إزالته من إيران في إطار صفقة لإنهاء الحرب، وفقاً لما قاله دبلوماسي مطلع على رؤية بكين في هذا الشأن، لوكالة أسوشييتد برس.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن ترامب يريد من الولايات المتحدة أن تحتفظ بالمادة التي يعتقد أنها مدفونة تحت المواقع النووية التي لحقت بها أضرار بالغة في القصف الأميركي في يونيو/ حزيران الماضي. لكن الصين، وهي أكبر شريك تجاري لإيران، تشير إلى أنها ستكون مستعدة إذا طلبت منها واشنطن وطهران نقل اليورانيوم أو خفض مستوياته، ليمكن استخدامه في التطبيقات المدنية، حسبما قال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وكان ترامب قد أكد، الجمعة، في منشور على وسائل التواصل، أن الولايات المتحدة "ستتلقّى من إيران كل اليورانيوم المخصب"، الأمر الذي نفته إيران. وأشار ترامب إلى أن اليورانيوم المخصب "تحول إلى غبار بفعل قاذفاتنا من طراز B-2 Spirit"، مشدداً على أن طهران "لن تحصل على أي مقابل مالي تحت أي ظرف". وقال في مقابلة مع وكالة رويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لانتشال اليورانيوم المخصب المدفون وإرساله إلى الولايات المتحدة.

ونفت ايران موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن "اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى أي مكان. فكما أن التراب الإيراني مقدس بالنسبة إلينا، لهذه القضية أهمية كبيرة في نظرنا". وتابع: "لم تطرح إطلاقاً في المفاوضات مسألة نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة". وقال بقائي إن المحادثات الأخيرة تمحورت حول إيجاد حل للنزاع وليس نقل اليورانيوم المخصّب. وأضاف: "إن التركيز في المفاوضات السابقة انصبّ على مسألة النووي، لكن التركيز في المفاوضات الحالية ينصبّ على إنهاء الحرب".

وهناك اعتقاد بأن إيران تمتلك أكثر من 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%. ومسألة البرنامج النووي الإيراني من أكثر النقاط تعقيداً في المفاوضات الأميركية الإيرانية. ويقول ترامب إن أحد الأسباب الرئيسية للحرب، منع إيران من الحصول على سلاح نووي. يذكر أنه في عام 2015، وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، شحنت إيران ما يقرب من 11 ألف كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا، لتلبية مطلب أساسي لإتمام الاتفاق النووي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)