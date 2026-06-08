الصين متحفزة عسكرياً للرد على التحالف الياباني الفيليبيني

- بدأت الفيليبين واليابان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية حول تايوان، مما أثار غضب الصين. يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الوصول المتبادل وتبادل المعلومات الاستخبارية. - يشكل التحالف الياباني الفيليبيني تهديداً للبحرية الصينية، حيث يمكن للبلدين تبادل المعلومات مباشرة. يهدف التحالف لتحسين موقف الفيليبين التفاوضي في نزاعات بحر الصين الجنوبي. - توقع خبراء صينيون تهديد التحالف في حال نشوب نزاع حول تايوان، مما قد يدفع الصين لاتخاذ إجراءات اقتصادية وعسكرية صارمة ضد الفيليبين واليابان.

أعلنت كل من الفيليبين واليابان، أخيرا، أنهما ستطلقان مفاوضات بشأن الحدود البحرية لمناطقهما الاقتصادية الخالصة وجروفهما القارية حول تايوان، وهي خطوة أثارت غضب الصين التي وصفتها بأنها غير قانونية وغير صالحة على الإطلاق. وكانت طوكيو ومانيلا قد بدأتا في تعزيز روابطهما الدفاعية في أغسطس/آب من العام الماضي، عندما وقعتا اتفاقية الوصول المتبادل، والتي منحت قوات الدفاع الذاتي اليابانية قناة قانونية لإجراء عمليات عسكرية في الأراضي الفيليبينية. وفي وقت سابق من هذا العام، تولت اليابان دوراً عملياتياً في التدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة والفيليبين (باليكاتان) للمرة الأولى. كما اتفقت طوكيو ومانيلا على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية والمضي قدماً في نقل مدمّرات من فئة أبوكوما إلى الفيليبين.



يمكن إجراء عمليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين اليابان والفيليبين بشكل مباشر دون الاعتماد على الولايات المتحدة وسيطاً

التحالف الياباني الفيليبيني

في تعليقه على هذه الأنشطة، قال مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات في بكين (مؤسسة بحثية مستقلة متخصصة في علوم وتكنولوجيا الدفاع) في تقرير، صدر الأربعاء الماضي (3 يونيو/حزيران)، إن اليابان والفيليبين شكلتا تحالفاً شبه عسكري ويمكنهما منع البحرية الصينية من دخول غرب المحيط الهادئ والخروج منه. وجاء في التقرير أنه مع تقييد التركيز الاستراتيجي العالمي للولايات المتحدة، اختارت اليابان تعزيز دورها الذي لا غنى عنه في بنية الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال تحالفها النشط مع الفيليبين. وقال مركز الأبحاث الصيني، إن فئة أبوكوما صُمّمت للحرب المضادة للغواصات، مضيفاً أن قناة باشي بين الفيليبين وتايوان ستكون هدفاً ذا أولوية لحصار مضاد للغواصات في أي سيناريوهات عملياتية في مضيق تايوان.

وأشار التقرير إلى أن تقارب الفيليبين المتزايد مع اليابان كان محاولة لتحسين قوتها التفاوضية في نزاعاتها مع بكين في بحر الصين الجنوبي. كما حذّر مركز الأبحاث من أن البلدين يتعاونان بالفعل في مجالات الخدمات اللوجستية والاستخبارات وتطوير المعدات والتدريب، على سبيل المثال: يمكن مزامنة البيانات الهيدروغرافية ومسارات حركة السفن في بحر الصين الجنوبي للفيليبين في الوقت الفعلي مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في حين يمكن أيضاً نقل معلومات الاستطلاع والتحذير من الوضع الجوي الياباني في بحر الصين الشرقي مباشرة إلى الجيش الفيليبيني. وهذا يدل على أنه يمكن إجراء عمليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين اليابان والفيليبين بشكل مباشر دون الاعتماد على الولايات المتحدة وسيطاً، حيث إن شبكات الاستطلاع الخاصة بالبلدين في مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي متصلة.

في السياق، حذر خبراء صينيون من أن هذا الثنائي قد يشكل تهديداً في حال نشوب نزاع حول تايوان، وأن اليابان، في جزء من هذا التحول، كانت تتجه نحو دور المخطط في استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحثّ هؤلاء على اتخاذ تدابير اقتصادية وعسكرية صارمة. وأشاروا إلى أنه يمكن لبكين أن تقوم بعمليات عسكرية، وتعزز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، وذلك رداً على تعميق التعاون الدفاعي بين طوكيو ومانيلا، سواء من خلال مناورات تطويق الجزيرة، أو وجود مستدام للجيش الصيني وملاحته في هذه المياه لحماية حقوق الصين ومصالحها.

في قراءته للتحالف بين طوكيو ومانيلا، قال المختص في الشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه كان لافتاً خلال العامين الماضيين، اتخاذ البلدين خطوات متواصلة في المجال الأمني، ما يُشير إلى اتجاه نحو تحالف عسكري رسمي بينهما. وخلال مناورات "باليكاتان" العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والفيليبين هذا العام، نشرت اليابان قوات قتالية على نطاق واسع، وأطلقت صاروخها المضاد للسفن من طراز 88 داخل الأراضي الفيليبينية للمرة الأولى، وهي خطوة جديدة من جانب طوكيو لاستخدام مانيلا لتجاوز القيود وتوسيع نطاق أنشطة قواتها الدفاعية الذاتية في الخارج. وأضاف أن تعزيز اليابان الأخير للعلاقات الأمنية مع الفيليبين مدفوع بمحاولة فرض قواعد جديدة ضمن ما يعرف بعسكرة المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي.

جينغ وي: طوكيو تستخدم مانيلا وسيلة لتجاوز القيود وتوسيع نطاق أنشطة قواتها الدفاعية الذاتية في الخارج

إجراءات الصين المحتملة

وعن إجراءات الصين المحتملة رداً على التحالف الأمني، توقع جينغ، أن تتخذ بكين سلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية في خطوة أولى، من بينها: حظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى الفيليبين، ووضع بعض شركات المقاولات الدفاعية اليابانية على قائمة الكيانات غير الموثوقة في بكين، وهي قائمة سوداء للتجارة والاستثمار. وأضاف أنه في حال لم تحقق هذه الإجراءات أهدافها، قد تلجأ الأخيرة إلى خطوات عسكرية، مثل إعادة الانتشار والتموضع في بعض المناطق، وتكثيف المناورات العسكرية لتعزيز حالة الردع المضاد.

يشار إلى أنه في نهاية مايو/أيار الماضي، التقى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي نظيره الفيليبيني (جيلبرتو) تيودورو في سنغافورة على هامش حوار شانغريلا الأمني، وتوصل الجانبان إلى توافق أساسي بشأن تسريع تصدير اليابان لمدمرات من فئة أبوكوما إلى الفيليبين.

بالإضافة إلى ذلك، حدّد الجانبان هدفاً يتمثل في مساعدة اليابان على تصدير طائرة تدريب واحدة من طراز "تي سي 90" إلى مانيلا في السنة المالية 2027. ومن المقرر أن تُجري اليابان والفيليبين مشاورات على مستوى الخبراء لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المحددة، بهدف توقيع عقد تصدير. وستشمل المشاورات، بحسب تقارير يابانية، برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية للبحرية الفيليبينية، بالإضافة إلى خطط الصيانة والإدارة للمدمرات. وتضع مانيلا آمالاً كبيرة على المدمرات اليابانية، القادرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ لمهاجمة الغواصات والسفن السطحية، متوقعة أن تساعد في تعزيز القدرات القتالية لجيشها.